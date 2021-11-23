برعاية منصور بن زايد.. افتتاح "أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي"

المصدر: وام

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تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.. افتتحت اليوم رسميا أعمال النسخة الأولى من "أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي" الذي يستمر حتى 25 نوفمبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض /أدنيك/.

وقبيل الافتتاح الرسمي بدأ الأسبوع فعالياته يومي الأحد والإثنين بتنظيم أول هاكاثون للزراعة في إمارة أبوظبي والذي فتح باب المنافسة الإبداعية أمام طلبة الجامعات على مستوى الدولة لتطوير حلول مبتكرة في مجال البرمجيات واستخدام الخوارزميات والذكاء الاصطناعي لتعزيز وتنمية قطاع الزراعة والأمن الغذائي والحيوي.

وكرمت الهيئة المشاركين وأعضاء الفرق الفائزة بتقديم أفضل الحلول والابتكارات المتعلقة بأنشطة الهيئة ومجالات عملها وخاصة الحلول التي تساعد على مواجهة تحديات الزراعة والأمن الغذائي والأمن الحيوي وتحسين الخدمات وتحقيق رضا وسعادة المتعاملين حيث وعدت الهيئة بتبني الحلول والابتكارات التي أبدعها المشاركون في الأجريثون.

ويحظى أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي بدعم كل من "وزارة شؤون الرئاسة" و"وزارة التغير المناخي والبيئة"، بالإضافة إلى دعم ورعاية دائرة الطاقة - أبوظبي ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وشركات "اتصالات"، وسلال و"إليت أغرو" و"الوطنية للأعلاف" و"أي إن اتش بي" وطيران الاتحاد إلى جانب الدعم والرعاية الإعلامية لوكالة أنباء الإمارات "وام".

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