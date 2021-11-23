دائرة القضاء في أبوظبي تنظم مزادين للسيارات خلال نوفمبر

المصدر: البيان

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نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، مزادين للسيارات في ساحة حجز المركبات بمنطقة المفرق خلال شهر نوفمبر الجاري، إذ تم بيع 274 سيارة من أنواع وفئات متنوعة وبأسعار تنافسية تراوحت بين ألفي درهم و 175 ألف درهم.

وقد سجل المزادان، إقبالا كبيرا على المشاركة من المزايدين الذين وصلهم عددهم إلى 850 مزايداً، إذ شهد المزاد الأول تسجيل 470 مزايداً، في حين تم تسجيل 380 مزايدا في المزاد الثاني، وذلك وسط منافسة قوية في المزايدة على السيارات المطروحة، والتي تم سداد قيمتها بواسطة البطاقات البنكية والتحويلات المصرفية.

وأتاحت دائرة القضاء، سهولة إتمام إجراءات حصول المزايدين على المركبات بعد انتهاء المزايدة مباشرة، من خلال تسهيل عملية معاينة السيارات قبل موعد بدء المزاد، واستكمال الإجراءات وإتمام تسليم المركبات لأصحابها في ذات المكان وفي اليوم نفسه، مع ضمان حقوق جميع الأطراف وفق الضوابط القانونية المحددة.

وجاء تنظيم هذين المزادين بشكل كامل بواسطة الكوادر المتخصصة بدائرة القضاء في أبوظبي، بمشاركة القطاعات والإدارات المعنية مع العمل على الترويج لهما عبر مختلف المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار الحرص على ضمان أعلى درجات الشفافية والوضوح والحيادية، مع توفير ضمانات كافية للحفاظ على الحقوق الكاملة للأطراف المعنية.

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