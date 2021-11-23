«مزاينة رزين» تحتضن مزاد ليوا للتمور بمحطته الثالثة الخميس المقبل

المصدر: (أبوظبي ـ وام)

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تنظم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي مزاد ليوا للتمور بمحطته الثالثة وذلك في موقع مزاينة رزين بمهرجان الظفرة، وذلك يوم الخميس المقبل.

يفتح المزاد أبوابه أمام الزوار الراغبين في اقتناء التمور من سكان الدولة وزوارها الساعة السادسة مساء ويستمر حتى العاشرة مساء، وفق الإجراءات والإرشادات الاحترازية وبالتنسيق مع الجهات المعنية للحفاظ على سلامة الجميع. وستكون عملية المشاركة في المزاد مفتوحة أمام الجميع على أن يتم تسجيل الراغبين في المزايدة فور الوصول إلى مكان المزاد في مزاينة رزين. ويشترط على أصحاب مزارع النخيل الراغبين في المشاركة أن تكون التمور من الإنتاج المحلي لدولة الإمارات لعام 2021 على أن سيتم تعيين فريق منظم ومتخصص بتفريغ وترتيب التمور.

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