قمة الصناعة تقود تسريع التقدم التكنولوجي

المصدر: دبي ــ البيان ووام

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من «القمة العالمية للصناعة والتصنيع» التي تنظمها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، وذلك بمركز دبي للمعارض ضمن «إكسبو 2020 دبي».

حضر الجلسة الافتتاحية للقمة التي تقام تحت شعار «الارتقاء بالمجتمعات: توظيف التقنيات الرقمية لتحقيق الازدهار»، محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية ضيف شرف القمة، وممثلون عن رؤساء الدول وكبار المسؤولين بالأمم المتحدة، و25 وزيراً إلى جانب مصنعين وخبراء عالميين ورؤساء تنفيذيين لكبريات الشركات الصناعية العالمية.

وترسم القمة، بمشاركة أكثر من 5 آلاف شخص من 130 دولة، مستقبل التنمية الصناعية عالمياً بناء على التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، والصناعات الخضراء، والطاقة النظيفة، ومستقبل العمل والطباعة ثلاثية الأبعاد وغيرها من مجالات الثورة الصناعية الرابعة، عبر تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الدول والمؤسسات، وبما يحقق الازدهار للمجتمعات.

حيث أكدت نخبة المشاركين في القمة أن الصناعة ستكون قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة وركيزتها المحورية، مشيرين إلى دور القمة في تسلط الضوء على فرص وتحديات القطاع الصناعي، ومحورية مخرجاتها في صياغة مستقبل التنمية الصناعية.

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