أمانة «تنفيذي الشارقة» تُطلع نظيرتها برأس الخيمة على أفضل الممارسات الإدارية

المصدر: الشارقة - وام

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استعرضت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، خلال استقبالها أمس بمقرها وفداً من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة برئاسة الدكتور محمد عبداللطيف خليفة الأمين العام للمجلس، أفضل الممارسات الإدارية في الأمانات العامة للمجالس التنفيذية على مستوى الدولة.

وقدم فريق الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في اللقاء عرضاً لأفضل الممارسات المتبعة في المجال الإداري وآليات العمل والمشاريع والمبادرات لدى الأمانة العامة للمجلس، وأجري حوار مفتوح تم فيه تبادل الاستفسارات والإجابات المطروحة من كلا الجانبين.

وأكدت أسماء بن طليعة الأمينة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أن الأمانات العامة للمجالس التنفيذية في الدولة تعمل على متابعة تطوير الأعمال والخدمات الحكومية في الدوائر والهيئات كافة للارتقاء بها ومواكبة عملية التنمية الشاملة في الدولة بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن، لافتة إلى أهمية هذه اللقاءات في تبادل الخبرات.

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