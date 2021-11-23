6 متنافسات في اليوم الثاني من مسابقة «فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن»

المصدر: دبي - رامي عايش

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دائماً ما تستقطب جائزة دبي الدولية للقرآن، حفظة لكتاب الله من الذكور والإناث، ممن تربّوا داخل أسرهم على مائدة القرآن، وتلقوا الرعاية والاهتمام من والديهم الذين حرصوا على تنشئة جميع أو غالبية أفراد الأسرة على الحفظ، وهذا هو حال متنافسات في مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك للقرآن الكريم التي شهدت أمس تقدم 6 متسابقات للاختبار.

فالمتسابقة رويدة قاسم محمد ممثلة الولايات المتحدة، الحاصلة على بكالوريوس الهندسة، تحفظ كلام الله هي وإخوتها الستة، وقد ولدت ونشأت في الولايات المتحدة، وهناك بدأت حفظ القرآن وهي في سن الحادية عشرة، وختمته بعمر السابعة عشرة. وبالرغم من أن والديها لا يحفظان القرآن مثلها، لكنهما حرصا على تحفيظها وبقية أخوتها الستة.

أما المتسابقة الفلسطينية فريال أحمد مصباح تنيرة، الطالبة في السنة الرابعة في تخصص الاقتصاد والإدارة بالجامعة القاسمية، فهي الأخرى تنتمي لأسرة حافظة للقرآن، فوالدها ووالدتها وأخوتها الثلاثة جميعهم يحفظون كتاب الله، حتى إن والدتها مجازة بالقراءات العشر.

وتقول فريال التي بدأت الحفظ بعمر السابعة وختمته بعمر الخامسة عشرة: «على هذا كان للجو الأسري أثر في نفسي، لا سيما أني أصغر من في البيت، فكنت عندما أرى الجميع عاكفاً على القرآن، أخجل من نفسي وأشحذ من همتي لما أراه فيهم من اجتهاد حتى إنّ أمي تمتحنني كلّ يوم، وكانت طريقتها أن أسرد كلّ جزء خمس مرات».

وكانت المتسابقات الأمريكية والفلسطينية والهندية، تقدمن إلى اختبارات لجنة تحكيم مسابقة جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن في يومها الأول السبت، بينما تقدم أمس، ست متنافسات بحضور المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم وأعضاء اللجنة المنظمة وجمهور من الحضور من متابعي المسابقات القرآنية.

وتقدمت للتلاوة أمام لجنة الاختبار كل من سعدية عمر أبكر من الكاميرون، حنيفة عبد الناصر معلم أحمد من المملكة المتحدة، آسية علي أحمد من نيجيريا، إيمان أحمد محمد أبوعليقة من الأردن، منى عبدي فاتار عبدي فرح من كينيا، وأميرة عدنان من جمهورية القمر المتحدة. وتقدمت المتسابقات بالشكر لجائزة دبي الدولية للقرآن على إتاحة الفرصة للمقيمات من الحافظات على المشاركة في هذه المسابقة التي وصفنها بأنها حلم كل حافظة لكتاب الله.

الهند

قالت المتسابقة صالحة بايكا، ممثلة الهند، ابنة العشرين ربيعاً، إنها درست في موطنها حتى العاشرة من عمرها ثم جاءت مع والدها إلى الإمارات للإقامة، فسجلت بمركز بلال بن رباح لتحفيظ القرآن الكريم في دبي، وفيه حفظت القرآن الكريم وختمته، لافتة إلى أن من شجعها على الحفظ هما والداها، في وقت أشارت فيه إلى أن إخوتها يدرسون التفسير في الهند، وأختها تحفظ القرآن كاملاً.

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