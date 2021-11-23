«كليفلاند كلينك أبوظبي» يحصد 3 جوائز من جمعية القلب الأمريكي

المصدر: (أبوظبي - وام)

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كرمت جمعية القلب الأمريكية أطباء في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» بـ3 جوائز مرموقة تقديراً للجهود الاستثنائية التي بذلوها في العام الماضي، وذلك بعد تقديم الأطباء ملخصات شرحوا فيها الحالات الصحية الحرجة التي تم التعامل معها بكل كفاءة من جانب الفريق متعدد التخصصات في المستشفى. وتم تكريم أطباء معهد القلب والأوعية الدموية في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» على هامش فعاليات الجلسات العلمية لجمعية القلب الأمريكية لعام 2021 بجائزتين ذهبية وبرونزية إلى جانب جائزة «بول دودلي وايت للباحثين الدوليين». وقال الدكتور يزن الجابري أخصائي جراحة القلب في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» المؤلف الرئيس للحالة السريرية الحائزة الجائزة الذهبية: إن ملخص الحالة السريرية الذي قدمناه للجمعية وحصدنا إثره الجائزة الذهبية يشكل تجسيداً لروح العمل الجماعي».

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