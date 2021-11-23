«صحة أبوظبي» تعزز سبل التعاون مع «جلاكسو سميث كلاين»

المصدر: أبوظبي - البيان

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بحثت دائرة الصحة في أبوظبي وشركة جلاكسو سميث كلاين سبل تعزيز سبل التعاون لتطوير «أدلة العالم الحقيقي/‏ RWE» ودعم العمليات اللوجستية لعقار «سوتروفيماب» المبتكر لعلاج «كوفيد 19».

وبذلك، تصبح أبوظبي الأولى على مستوى العالم، التي تطور «أدلة العالم الحقيقي» المستندة إلى بيانات حقيقية حول استخدام وفعالية «سوتروفيماب»، وذلك بعد أن تم استخدامه في علاج أكثر من 23 ألف مريض مصاب بـ«كوفيد 19» ممن يندرجون ضمن الفئات الأكثر عرضة للخطر.

ترخيص

وتعد أبوظبي الأولى على مستوى العالم، التي تحصل على عقار «سوتروفيماب»، وذلك بعد ترخيصه للاستخدام الطارئ من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في يونيو الماضي. جاء ذلك من خلال توقيع إعلان تعاون جمع الطرفان، ووقعه الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة أبوظبي، وجيمس جرينهال، نائب رئيس أول للأسواق الناشئة في جلاكسو سميث كلاين، ليكون تجسيداً عملياً للأهداف الموحدة، التي يسعى الطرفين إلى تحقيقها.

وكانت دائرة الصحة في أبوظبي قد قامت في وقت سابق هذا العام، وبدعم من جلاسكو سميث كلاين، بتأمين دواء «سوتروفيماب» لاستخدامه في القطاع الصحي محلياً، حيث عملت شركة رافد، أكبر منشأة متخصصة للتخزين المبرّد في المنطقة، على تسهيل عملية تأمين العقار الفعال لمرضى «كوفيد 19» الأكثر عرضة لمخاطر مضاعفات الإصابة.

ومنذ بداية الجائحة، قدمت أبوظبي نموذجاً متميزاً في الاستجابة للأزمة الصحية العالمية، من خلال التركيز على ضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع وتعزيز سبل التعاون والابتكار مع شركات رائدة في الصناعات الدوائية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، حيث أسهمت الشراكة بين الدائرة وجلاسكو سميث كلاين وشركة رافد في تقديم دور محوري في مواجهة الجائحة، من خلال توفير العلاج لأكثر من 23 ألف مريض في 4 أشهر فقط.

وتُعد أبوظبي مثالاً حياً وملهماً للنظم الصحية حول العالم لتسريع جهود استخدام العقار والوصول إليه، نظراً إلى كونها من أوائل الحاصلين على العلاج المبتكر على مستوى العالم، وبفضل استجابتها المتميزة في التصدي لجائحة «كوفيد 19».

وينص التعاون على استناد أبوظبي إلى شبكتها اللوجستية الحالية لتوريد وتوزيع عقار «سوتروفيماب» والمعدات الطبية الأساسية الخاصة به، بالتنسيق مع شركة رافد ومطار أبوظبي الدولي. وقال الدكتور جمال محمد الكعبي: تفتح هذه الشراكة آفاقاً جديدة مليئة بالفرص والإنجازات التي نتطلع إلى تحقيقها بالتعاون مع جلاكسو سميث كلاين، الشركة الرائدة في مجال تصنيع الأدوية، حيث شهدنا على مدى العامين الماضيين تضافراً للجهود بين القطاعين العام والخاص، الأمر الذي أسهم في تحقيق نتائج متميزة وضعت أبوظبي في صدارة المدن القيادية في التعامل مع الجائحة وفق تصنيفات عالمية مرموقة.

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