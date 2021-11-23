إشادة دولية بالكونغرس العالمي لمتلازمة داون دبي 2021

المصدر: دبي - وام

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أشاد الخبراء والمختصون الدوليون المشاركون في فعاليات «الكونغرس العالمي لمتلازمة داون دبي 2021» بالنجاح الذي حققه الكونغرس الذي اختتم أعماله وعقد افتراضياً بمشاركة واسعة من كافة دول العالم. وشارك في الحدث العالمي الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 3500 مشارك من أكثر من 100 دولة حول العالم من أطباء وباحثين وعلماء وأكاديميين ومختصين ومن ذوي متلازمة داون وأسرهم، والذين قدموا عروضاً بلغ عددها 170 عرضاً تقديمياً و130 عرض أداء لذوي متلازمة داون.

وغطت العروض التقديمية مواضيع الصحة والتعليم والتوظيف والدمج المجتمعي والثقافي والمستوى المعيشي اللائق والحماية الاجتماعية والاعتراف القانوني والمشاركة في الحياة العامة والتسلية والترفيه والمشاركة الرياضية وغيرها، وتألق ذوو متلازمة داون بأدائهم وعروضهم التي أوصلوا من خلالها للعالم صوتهم وأبهروهم بقدراتهم ومواهبهم.

دعم

وتقدمت الدكتورة منال جعرور، رئيسة الكونغرس العالمي لمتلازمة داون دبي 2021 رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون، بالشكر الجزيل إلى قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الرشيدة على دعم هذا الحدث ووضع الاستراتيجيات والمبادرات الريادية في كافة المجالات المتعلقة بأصحاب الهمم، كما شكرت كافة الجهات الداعمة الحكومية والخاصة التي قدمت الدعم والمشورة خلال رحلة التحضير للكونغرس وحتى لحظة انعقاده.

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