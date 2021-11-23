الشيخ زايد حرص على الارتقاء بالمنظومة الصحية في الإمارات

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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احتفل مستشفى كند بمنطقة العين، مساء أمس، بمرور 60 عاماً على تأسيسه، حيث تعود قصة تأسيس المستشفى، إلى عام 1960. «البيان» التقت عدداً من المسؤولين في المستشفى، الذين أكدوا أن المستشفى مر بمراحل تطويرية عدة، بدعم من القيادة الرشيدة.

ارتباط

وقال الدكتور سكوت كنيدي، أحد أبناء مؤسسي مستشفى كند في حديثه لـ «البيان»: حرص المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على الارتقاء بالمنظومة الصحية في الإمارات، وقدم لـ «بات وماريان كنيدي»، مؤسسي المستشفى، كل التسهيلات.

وأضاف: يتخذ المستشفى شعار «إيمان، أمل، سلام، محبة»، وذلك طيلة 6 عقود، كان فيها شاهداً على ولادة أكثر من 120 ألف طفل، على يد أطباء أكفاء. ويرتبط سكان مدينة العين بمستشفى «كند»، الذي يعد أول مركز صحي من نوعه في إمارة أبوظبي، إضافة إلى أنه عاصر مراحل مهمة من تاريخ تطور واقعها الصحي، الذي يزخر الآن بخدمات طبية عالمية المستوى، في جميع مجالات الرعاية الصحية، بفضل الدعم المستمر الذي تقدمه القيادة الحكيمة. وأضاف: نعم، سنواصل العمل على إرث المحبة، الذي تركه المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. ووالدي. إلى جانب الحرص على إرساء دعائم السلام والأمل والإيمان، هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

بانوراما

ومن جانبه، أوضح رامز سلسع مدير العمليات، أن «كند» يمثل في العين بانوراما حقيقية، يسترجع من خلالها أبناء العين، الصور المحفورة في مخزون الذاكرة، التي تعكس واقع حياتهم قديماً، ومراحل تطور الرعاية الصحية، التي توالت بوتيرة متسارعة، وتفاصيل تلك التحولات الكبرى، التي حدثت في المجتمع منذ قيام دولة الاتحاد.

وأكد على أن مستشفى «كند»، يقدم خدمات رعاية صحية استثنائية، وهذا ما عرف عنه منذ تأسيسه، بتقديم خدمات متميزة لرعاية التوليد والأطفال. وبدوره، أشار الدكتور رالف ليو، عضو مجلس الإدارة، سعي المستشفى إلى ترسيخ مكانته، باعتباره مرفقاً صحياً، يجتهد طاقمه في تقديم خدمات الرعاية الصحية، وفقاً لأرقى المعايير المعتمدة. وأضاف: ويركز المستشفى على إطلاق العديد من المبادرات بمجال العمل الخيري والإنساني، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة. ونحن بلا شك، سنواصل السير على نهج مؤسسي «كند».

مبادرات

ولفتت الدكتورة برندا ماكلاين المدير الطبي: إلى أن «كند» يحفل بالعديد من المشاريع والمبادرات الجديدة، لدعم وتطوير خدمات الرعاية الصحية، خاصة تلك التي تتعلق برعاية الأمومة، وتضمنت تطوير وتحسين خدمات الرعاية الموجهة للحوامل والنساء بوجه عام، والرعاية الصحية للأطفال في مرحلتي ما قبل وبعد الولادة.

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