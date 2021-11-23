«زايد العليا» توثق أعمار 4 أشجار غاف في قاعدة بيانات بيئة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

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احتفت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بتسجيل وتوثيق أعمار 4 من أشجار الغاف داخل وحدة التأهيل الزراعي التابعة للمؤسسة بمنطقة بني ياس، في قاعدة بيانات هيئة البيئة في أبوظبي التي قدرت أعمار هذه الأشجار بما يزيد على 50 عاماً لكل شجرة. وجاء ذلك في إطار الاحتفال بعام الـ50 واحتفاء بالمحافظة على شجرة الغاف الشجرة الوطنية لدولة الإمارات والتي تعد من الرموز الثقافية التي أولاها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، اهتماماً كبيراً.

وحضر الفعالية التي أقيمت بمقر وحدة التأهيل الزراعي بالتزامن مع الاحتفالات الوطنية باليوبيل الذهبي لقيام دولة الاتحاد الشامخة، الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وعبدالله عبدالعالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وأحمد الهاشمي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري بهيئة البيئة في أبوظبي، ولفيف من القيادات بالمؤسسة، إضافة إلى 5 من أصحاب الهمم عاصروا تدشين المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان المركز في القرن الماضي.

وشاركت فظيلة جيوا دورو، وزيرة التكامل الاجتماعي والتضامن الاجتماعي والتضامن الوطني نائبة رئيس الوزراء السابق بجمهورية مورشيوس في توثيق أشجار الغاف من خلال قيامها بتثبيت لوحة التوثيق 0104 على شجرة من الـ4 شجرات.

قال الدكتور مغير خميس الخييلي: تعد شجرة الغاف من الأشجار الوطنية الأصيلة في الدولة وتعد رمزاً للصمود في الصحراء، كما أنها قيمة ثقافية كبيرة في الدولة وتقترن بهوية الدولة وتراثها، فقد أولى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، شجرة الغاف أهمية بالغة، وأصدر قوانين وتعليمات بمنع قطعها في جميع أنحاء الدولة، إذ لديها مكانة متميزة عند أفراد المجتمع والمواطنين بشكل خاص ولا سيما أنها شهدت التحولات التاريخية في الإمارات.

فخر

قال عبدالله عبدالعالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم: نفخر في المؤسسة بامتلاكنا عدداً من أشجار الغاف المعمرة التي تكتسب أهمية بيئية واجتماعية بمقر وحدة التأهيل الزراعي التابعة للمؤسسة بمنطقة بني ياس، واليوم نجحنا من خلال التواصل مع هيئة البيئة في أبوظبي بعمل تقييم لتحديد أعمارها.

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