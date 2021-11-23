«نيويورك أبوظبي» تطلق سلسلة من الفعاليات احتفالاً بالـ 50

المصدر: أبوظبي - وام

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أطلقت جامعة نيويورك أبوظبي سلسلة من الفعاليات الافتراضية والحضورية بمناسبة اليوم الوطني الـ 50 للدولة. وتشمل الفعاليات الافتراضية والحضورية فعالية «المندوس الإماراتي»، بالإضافة إلى مؤتمر الجامعة الذي انطلق أمس بالتعاون مع لجنة أكسفورد للدستور وبمشاركة معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة والرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، وكبار المسؤولين والأكاديميين وخبراء القانون على المستويين المحلي والعالمي.

مشاركة

وينظم مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي أمسية «حكاية» غداً في حدث ثقافي افتراضي يشارك فيه عدد من الشعراء والموسيقيين احتفالاً بالذكرى الـ 50 للدولة ويسلط الضوء على التنوع الثقافي للدولة.

وتنطلق فعاليات أمسية «حكاية» بحوار بين نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي مارييت ويسترمان ومعالي زكي أنور نسيبة الذي سيقدم عرضاً حول تاريخ الدولة وعمله مع المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقالت مارييت ويسترمان نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي: نتطلع إلى إحياء الذكرى الخمسين لقيام الدولة من خلال برنامج حافل بالفعاليات والأحداث ذات الصلة بتاريخ هذه الدولة وصعودها بفضل إنجازاتها الفريدة من نوعها.

أبحاث

تتضمن فعاليات جامعة نيويورك أبوظبي لعام الـ 50 إطلاق موقع إلكتروني مخصص للأبحاث التي ينفذها أساتذة الجامعة حول المواضيع التي تركز على دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يحتوي الموقع على مقطع مصور لشهادات عدد من طلاب الجامعة من أبناء الدولة، كما ستزدان الجامعة بألوان علم الدولة خلال الفترة من 24 نوفمبر الجاري إلى 2 ديسمبر المقبل.

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