الهيئة الاتحادية للموارد البشرية تتعامل مع 121 ألف استفسار افتراضياً

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أنها استقبلت منذ بداية العام الجاري، وحتى بداية أكتوبر الماضي، قرابة 121 ألف استفسار وطلب دعم، عبر خدمة «حمد» المساعد الافتراضي لمتعاملي الهيئة، الذي أطلقته الهيئة أواخر عام 2019، وأتاحته عبر موقعها الإلكتروني www.fahr.gov.ae.

وفي التفاصيل، أوضحت شيماء العوضي مدير إدارة نظام معلومات الموارد البشرية في الهيئة، أن المساعد الافتراضي «حمد» chatbot، تمكن من الرد على أكثر من 121 ألف استفسار، وطلب دعم، تقدم بها أكثر من 18 ألفاً و780 متعاملاً دون تكرار. وأشارت إلى أن الاستفسارات الواردة عبر «حمد»، كانت بخصوص بعض الخدمات التي تقدمها الهيئة، مثل: الاستشارات القانونية، وطلبات الدعم الفني، وطلبات اعتماد شركاء التدريب المفضلين للحكومة الاتحادية «معارف»، وطلبات الاشتراك في إصدارات الهيئة، ومراجعة الهياكل التنظيمية، والأوصاف الوظيفية، والتدريب.

وقالت: إن المساعد الافتراضي «حمد»، هو عبارة عن نافذة محادثة فورية، طورتها الهيئة في عام 2019، بالاستفادة من تقنيات التحول الرقمي في هذا المجال، وذلك بهدف توفير قناة تفاعلية للتواصل مع المتعاملين، وتقديم الدعم الفني والاستشارة لهم حول عدد من خدمات وأنظمة الهيئة، من خلال تطويع التقنيات المتقدمة في خدمة العمل. وذكرت شيماء العوضي، أن الهيئة أتاحت لموظفي الحكومة الاتحادية خلال العام الجاري، إمكانية إتمام إجراءات الموارد البشرية الخاصة بهم ذاتياً.

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