انطلاق قمة أبوظبي للمدينة الذكية اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق اليوم، فعاليات الدورة الثانية من «قمة أبوظبي للمدينة الذكية»، التي تعتبر واحدة من أهم المنصات الإقليمية المتخصصة في رؤية مدن المستقبل، تحت رعاية دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، وبمشاركة أكثر من 25 جهة حكومية محلية واتحادية، وحضور أكثر من 400 من الاختصاصين، والمسؤولين، ورواد القطاع، وقادة الفكر وصناع القرار، إضافة إلى متحدثين دوليين، لمناقشة إطار عمل موحد، يعزز من موقع أبوظبي، جهة رائدة عالمياً في المدن الذكية والذكاء الاصطناعي.

تأتي القمة، التي تنعقد على مدار يومين، بفندق كونراد أبوظبي - أبراج الاتحاد، بالتزامن مع تصنيف أبوظبي هذا العام، بالمرتبة الأولى للمدن الذكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتستعرض أفضل الممارسات الخاصة بتطوير المدن الذكية، وأهم التحديات التي تواجهها عالمياً.

ومن شأن القمة أن تسهم في إثراء معرفة المشاركين، ووضع خطط عمل تسهم في تنفيذ أفضل الحلول الذكية، وتنمية القدرات القيادية للمهندسين الإماراتيين في مجال الذكاء الاصطناعي، ووضع إطار عمل للمشاريع الرئيسة القادمة، والمعايير والتقنيات، وتقديم الحلول الفعالة والمستدامة.

خارطة استراتيجية

وتنطلق أعمال القمة هذا العام، تحت شعار «استشراف مدن المستقبل»، تماشياً مع الخارطة الاستراتيجية للدائرة، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، والتي تمثل التوجه الجديد، الذي ستعتمد عليه الخدمات والقطاعات والبنية التحتية المستقبلية بالدولة.

وتستعرض القمة أطر العمل والخطط الطموحة للمدن الذكية في الإمارة، ومستجدات التكنولوجيا في هذا المجال، من خلال عروض وابتكارات القطاعين العام والخاص.

وأشارت اللجنة المنظمة لقمة أبوظبي للمدينة الذكية، إلى أن الدورة الثانية، التي تعقد وفق أعلى المعايير الصحية، وتطبيق الشروط الخاصة بسلامة الحضور، ستفتح المجال نحو مواجهة الحاجة الملحة، لتعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة، وتسليط الضوء على ضرورة تركيز اللاعبين الرئيسين في قطاع المدن الذكية والذكاء الاصطناعي على الابتكار لرسم مستقبل أفضل.

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