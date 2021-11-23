«نيابة دبي» تعزز أوامر القبض وكف البحث اللاورقية

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت النيابة العامة بأن نظام الربط بين النيابة وإدارة المطلوبين بالإدارة العامة للتحريات في دبي، الذي بدأ تطبيقه في شهر سبتمبر من عام 2020 بشأن إرسال واستلام أوامر القبض وأوامر كف البحث عن المحكوم عليهم بشكل إلكتروني، كان محوراً أساسياً في الالتزام باستراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، نتيجة انتفاء الحاجة لطباعة الأوراق، فضلاً عن عدم الحاجة لتدخل العنصر البشري في تسليم واستلام الأوامر.

وقال جاسم عبد الرحمن محمد، مدير إدارة القضايا: إن عملية الربط الإلكتروني -المشار إليها- أسهمت في توفير ما لا يقل عن 15 ألف ورقة خلال عام 2021، مضيفاً أن تطبيق استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، والالتزام بالتوثيق الإلكتروني، أدى إلى تسهيل الإجراءات واختصار الجهد والوقت وتسريع العمل.

وأشار إلى أن عدد أوامر القبض على المحكوم عليه منذ بدء المشروع، بلغ 4873 أمر قبض على محكوم عليه، أما عدد أوامر كف البحث عن محكوم عليه، فبلغ 7588 أمر كف البحث عن محكوم عليه من النيابة العامة بدبي وتسليمها لإدارة المطلوبين بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بدبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز