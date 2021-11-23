«دبي القضائي» يسلّم 15 قاضياً شهادات برنامج «تدريب المدربين» المعتمد دولياً

المصدر: دبي - البيان

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سلّم معهد دبي القضائي 15 قاضياً شهادات الدفعة الأولى من برنامج «تدريب المدربين» المعتمد دولياً الذي أطلقه المعهد خصيصاً لقضاة محاكم دبي، وذلك في إطار التعاون بين المؤسستين لتقديم تدريب قضائي متميز.

حضر حفل تسليم الشهادات الذي أقيم في محاكم دبي طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي ونائب رئيس مجلس الإدارة في المعهد والقاضية الدكتورة ابتسام البدواوي مدير عام معهد دبي القضائي إلى جانب السادة القضاة المشاركين في البرنامج.

وتم خلال الحفل تكريم القضاة حيث منح المشاركون في البرنامج شهادة مدرب معتمد من الأكاديمية الدولية للتدريب والاستشارات إضافة إلى رخصة للتدريب وذلك بعد أن تمكنوا من إكمال المتطلبات المحددة مسبقاً بنجاح.

أهداف

وقال طارش عيد المنصوري: «نفخر بالتعاون المستمر بين محاكم دبي ومعهد دبي القضائي لاسيما وأنه يحقق باستمرار أهدافه المنشودة التي تعود بالنفع على كوادرنا ورفع مستوياتهم المهنية باستمرار بما في ذلك النسخة الأولى من هذا البرنامج الذي أسهم في تعزيز كفاءات 15 قاضياً، ونحن على يقين تام من أن هؤلاء الخريجين سيسهمون بدور فاعل في نقل المعرفة بالتوافق مع توجيهات قيادتنا الرشيدة للاستثمار في العنصر البشري».

وقالت الدكتورة ابتسام البدواوي إن هذا البرنامج يأتي في سياق علاقات التعاون والتنسيق القائمة بين معهد دبي القضائي ومحاكم دبي وبما ينسجم مع رؤيتنا في تعزيز الاحترافية بشكل مستمر وفي هذا الإطار نفخر بتحقيق أحد أهدافنا وتحديداً دعم الكفاءات المؤهلة، حرصاً منا على توفير خدمات متميزة ترقى بسمعتنا المؤسسية من خلال رضا متعاملينا وتعزيز مكانتنا.

وفي هذه المناسبة نتقدم بالتهنئة إلى السادة القضاة إنجازهم متطلبات هذا البرنامج آملين رؤية المزيد من البرامج المهنية في المستقبل بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين.

ويتمثل الهدف العام من تنظيم هذا البرنامج في تنمية المعارف والاتجاهات والمهارات والخبرات الأساسية للمنتسبين، وتمكينهم من القيام بعمليات التدريب بكفاءة وفاعلية وإطلاعهم على استراتيجيات التدريب الفعال وتمكن البرنامج أيضاً من تحقيق العديد من الأهداف الأخرى ومن أهمها تعريف المشاركين بالمفاهيم الأساسية للعملية التدريبية وتوضيح أسس ومبادئ التدريب وشروط نجاح العملية التدريبية.

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