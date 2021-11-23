البواردي: تدشين «القيادة العسكرية الموحدة» تجسيد للتعاون الخليجي الصادق

المصدر: الرياض - وام

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ترأس معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، وفد الدولة المشارك في اجتماع وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الثامن عشر، الذي عقد أمس، بمقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض، بحضور الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، ومشاركة وزراء الدفاع بدول المجلس، والدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون.

على صعيد متصل، دشن وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون «مقر القيادة العسكرية الموحدة الجديدة»، لدول المجلس في الرياض. وبهذه المناسبة، أكد معالي محمد بن أحمد البواردي، أن تدشين «مقر القيادة العسكرية الموحدة الجديدة» في الرياض، يعد أبلغ تجسيد للتعاون الصادق والبناء والمثمر بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وترجمة حقيقية لمتانة العلاقات وروابط الأخوة التي تجمعها.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بالعمل العسكري المشترك، والمدرجة على جدول الأعمال، وتم اتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة بشأنها.

وأشاد بدعم قادة دول المجلس لمسيرة مجلس التعاون، ودفعها قدماً للأمام، بما يحقق آمال وطموحات شعوب دول المجلس، ويعزز من أواصر الأخوة بين الأشقاء في جميع المجالات، بما فيها الجانب العسكري.

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