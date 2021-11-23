الفجيرة تستعد لاحتفالات واسعة باليوم الوطني الخمسين

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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أعلنت لجنة إمارة الفجيرة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني الـ50 لدولة الإمارات عن تنظيم احتفالات وطنية تستمر على مدى أيام وتشمل جميع مناطق الإمارة، بمشاركة شعبية واسعة النطاق.

وتشمل الاحتفالات تشييد مسرحَين كبيرين بمناسبة الخمسين، واحتفالات شاملة في كل أنحاء الإمارة ومسيرة بحرية ضخمة في مدينة دبا، وإطلاق 50 منطاداً تحمل علم الإمارات، ويتنوع البرنامج الاحتفالي ليشمل عروض الألعاب النارية، ومعرضاً للسيارات الكلاسيكية، وعروضاً شعبية وفلكلورية، ومسابقات، وعروضاً للخيّالة، وأمسيات شعرية. وكشفت اللجنة المنظمة عن أن احتفالات اليوم الوطني ستنطلق في مدينة الفجيرة بتاريخ 2 ديسمبر، حيث ستقام على المسرح الرئيسي على الكورنيش لتتضمن أربع حفلات غنائية يقدمها كل من الفنان فايز السعيد، والفنانة رحمة رياض.

والفنان هزاع الرئيسي، والفنان هزاع الضنحاني، بالإضافة إلى ألعاب نارية وفرق شعبية ومسيرة بحرية. وستواصل الاحتفالات في تاريخ 3 ديسمبر في مدينة دبا الفجيرة وستتضمن عروضاً للفرق الشعبية والتراثية، ومسيرة بحرية، والألعاب النارية، بالإضافة إلى ثلاث حفلات غنائية تقام على المسرح الرئيسي في منطقة الفقيت، ويشارك فيها عدد من الفنانين الغنائيين في الوطن العربي وهم الفنان عبدالله بالخير، والفنانة شمس الكويتية، والفنان خالد محمد.

المجالس المجتمعية

كما حرصت اللجنة المنظمة لاحتفالات إمارة الفجيرة باليوم الوطني الـ50 على إقامة الفعاليات الوطنية في جميع مناطق إمارة الفجيرة في المجالس المجتمعية، لإتاحة الفرصة لجميع الأفراد بالمشاركة والاستمتاع بالأنشطة المختلفة التي تُبرز مباهج الاحتفال باليوم الوطني الغالي.

وفي التفاصيل أوضحت اللجنة أن الفعاليات ستنطلق في مختلف مناطق الإمارة لتشمل منطقة البدية بتاريخ 26 نوفمبر الحالي بعرض لفرقة حربية، وعروض للمدارس ومسيرة وطنية، وإقامة قرية تراثية لعرض المنتوجات الشعبية، وفي منطقة مسافي ستنطلق الفعاليات بتاريخ 29 نوفمبر بعروض للفرق الشعبية، وعروض تراثية، وحرف تقليدية، ومسيرة وطنية، وإطلاق 50 منطاداً تحمل علم الإمارات. أما منطقة الطويين ستنطلق الفعاليات فيها بتاريخ 1 ديسمبر بإقامة مسيرة وطنية ومعرض للسيارات الكلاسيكية وجلسة شعرية، كما ستنظم في التاريخ نفسه منطقة الطيبة قرية تراثية، تشمل معرضاً تراثياً، ومسابقات، وأمسية شعرية، يليها منطقة حبحب بتاريخ 2 ديسمبر بإقامة إضاءات مبتكرة وإطلاق الألعاب النارية، وبعدها تنطلق فعاليات مدينة دبا في 3 ديسمبر، بمسيرة بحرية وألعاب نارية وحفل غنائي.

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