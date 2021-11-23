«إسلامية الوطني» تناقش سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصلت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها، الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، أمس، برئاسة خلفان راشد النايلي الشامسي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: جميلة أحمد المهيري مقررة اللجنة، وحمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، صابرين حسن اليماحي، وكفاح محمد الزعابي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وقال خلفان راشد النايلي الشامسي رئيس اللجنة، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة مخرجات اجتماع اللجنة مع ممثلي الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، واستعراض ملاحظاتهم ومقترحاتهم والتحديات، التي تواجههم فيما يتعلق بمحاور الموضوع العام، كما تم التحضير لاجتماع اللجنة القادم مع ممثلي وزارة الطاقة والبنية التحتية لاستكمال بحث الموضوع بناء على الملاحظات والنتائج، التي توصلت إليها اللجنة خلال اجتماعات سابقة مع الجهات المعنية والمختصة بإنشاء وهندسة الطرق ومنشآت السدود والقنوات المائية.

وتناقش اللجنة موضوع سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، في إطار دور الوزارة بشأن تنفيذ وإدارة وتشغيل وصيانة مشاريع البنية التحتية الاتحادية والمرافق العامة بما يحقق استدامتها، وشبكة الطرق الاتحادية وتنظيم استخدامها واستغلالها، ومنشآت السدود والقنوات المائية والمباني الاتحادية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز