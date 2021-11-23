97.46 % التغطية الأمنية في منطقة اختصاص شرطة جبل علي العام الماضي

المصدر: ( دبي - البيان)

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أكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، أهمية منطقة اختصاص مركز شرطة جبل علي بالنسبة لإمارة دبي من الناحية الاقتصادية والسياحية والعمرانية، بوصفها عصباً اقتصادياً للإمارة وموقع جذب للمستثمرين ورجال الأعمال والسياح، خصوصاً أن الحدث العالمي الأضخم «إكسبو 2020 دبي»، يقع ضمن اختصاص المركز.

واطلع اللواء المنصوري على المؤشرات الاستراتيجية للمركز خلال العام الماضي، حيث حقق المركز 97.46% في التغطية الأمنية في منطقة الاختصاص، وكان المستهدف 89.9%، في حين بلغت نسبة تواجد الضابط المناوب في مواقع البلاغات 100%، ليحققوا بذلك المستهدف المطلوب، وبلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة 5 دقائق و5 ثوان، في حين كان المستهدف 8 دقائق، بينما بلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات غير الطارئة 14 دقيقة، في حين كان المستهدف 30دقيقة.

جاء ذلك خلال تفقده لمركز شرطة جبل علي، ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة.

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