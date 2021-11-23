شرطتا دبي وأبوظبي تبحثان تعزيز التعاون والتنسيق

المصدر: دبي - البيان

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زار وفد من القيادة العامة لشرطة أبوظبي برئاسة العميد حمدان محمد الزيودي، مدير إدارة تحصيل ومتابعة المخالفات المرورية، الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، وكان في استقباله العقيد جمعة سالم بن سويدان، نائب مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، وذلك لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك، بالإضافة إلى مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، المقدم، عبيد سعيد الزعابي، من مديرية المرور والدوريات، بشرطة أبوظبي، والمقدم محمد عبدالله خلفان، مدير إدارة دوريات بردبي، والمقدم يوسف ثاني المهيري، من مركز شرطة القصيص، والمقدم خالد محمد صالح أهلي، من الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، والرائد عبدالله مسعود الشحي، مدير إدارة دوريات ديرة بالوكالة، والنقيب عبدالله النقبي، من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.

شراكة

وأشاد العميد حمدان الزيودي بالتعاون المتميز بين شرطتي أبوظبي ودبي، وسعيهما الدؤوب لتعزيز مبدأ الشراكة وتكاتف الجهود، من أجل توفير أعلى درجات الأمن والأمان لجميع المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، مؤكداً بأن التنسيق بين الأجهزة الشرطية في مختلف المجالات الأمنية من تبادل للمعلومات والخبرات والدورات المتخصصة في جميع المجالات، أثمر عن العديد من الإنجازات، وساهم في الحفاظ على مكتسبات الدولة، إلى جانب الارتقاء بمستوى الأداء، مؤكداً أهمية التواصل المستمر بين أجهزة الشرطة كافة في الدولة، بهدف تحقيق المزيد من التعاون وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في البلاد.

مركبات

من جانبه، استعرض العقيد جمعة بن سويدان، خلال اللقاء عدداً من المواضيع المتعلقة بالمركبات المطلوبة والمحجوزة لدى الجانبين، بهدف وضع آلية عمل مشتركة لتسليم المركبات المحجوزة لدى الجهتين.

وفي الختام، أكد الجانبان تعزيز جسور التعاون وتفعيل مبدأ الشراكة وتبادل وجهات النظر، وطرح المقترحات الهادفة إلى البحث عن أفضل الطرق والوسائل التي من شأنها أن تخدم العمل المشترك.

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