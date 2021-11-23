«الإمارات لرعاية الموهوبين» تناقش استراتيجيتها في صناعة المبدعين

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، على الدور المهم الذي تلعبه الجمعية في اكتشاف ورعاية الموهوبين من أبناء الدولة، مشيراً معاليه إلى أن استراتيجية الجمعية في صناعة الموهوبين تتركز في ثلاثة عناصر رئيسية هي: «الشغف، والتدريب العميق، والأستاذ المرشد»، وهي عناصر أساسية لإعداد جيل إماراتي من العلماء الشباب بعقول علمية متميّزة تتمتع بالموهبة.

جاء ذلك خلال ترؤس معاليه، الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة للعام الجاري، والذي عقد بنادي ضباط شرطة دبي بالقرهود، بحضور أعضاء مجلس الإدارة: الدكتور منصور العور، نائب رئيس الجمعية، منيرة صفر، أمين السر العام، الدكتور سيف الجابري.

كما حضر الاجتماع أعضاء الشرف، اللواء وليد المناعي، والدكتورة مناهل ثابت، والمقدم زيد الصابوني، المستشار الإعلامي للجمعية.

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وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس، أهمها الاطلاع على محتوى الموقع الإلكتروني للجمعية، والموافقة على إطلاقه.

واستعرض الاجتماع عدداً من الاقتراحات المقدمة من وزارة تنمية المجتمع، لعقد مجموعة جلسات في إكسبو 2020 دبي، تضم عدداً من الموهوبين يطرحون فيها آراءهم ومقترحاتهم وإبداعاتهم، بالإضافة إلى تنظيم معرض متنقل وجدارية لعرض إنجازات وإبداعات الموهوبين.

كما تم استعراض الاستعدادات لتنظيم جائزة العلماء الشباب في دورتها الجديدة، وعرض الآليات التي يتم استخدامها في اختبارات الذكاء.

كما ناقش المجلس آلية تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخراً خلال فعاليات معرض دبي للطيران، بين الجمعية ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة بمدينة مصدر.

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