ضبطية لبضائع مقلدة أنجزتها «جمارك دبي» في 9 أشهر 2669

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دبي – نورا الأمير

تمكنت جمارك دبي، قطاع التفتيش الجمركي، من إنجاز 2669 ضبطية لمواد ممنوعة ومقلدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بـ 1715 ضبطية خلال العام الماضي.

يأتي ذلك في إطار جهودها المتواصلة لضبط تلك المواد، والتصدي لمحاولات تهريبها، أو إدخالها بطريقة غير مشروعة، سواء كانت قادمة إلى الأسواق المحلية أو متوجهة عبر دبي إلى الأسواق الإقليمية والدولية الأخرى، معتمدة على فرق تفتيش مدربة ومؤهلة تأهيلاً كاملاً.

وكشف أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي عن نجاحهم في إحباط محاولة إدخال شحنة مستحضرات عناية بالبشرة تحمل علامة تجارية مقلدة، قادمة من دولة آسيوية عبر الشحن الجوي، وذلك بالاعتماد على منهجية الاستخبارات وإدارة المخاطر الجمركية، وقدرات ضباط التفتيش في التعامل مع هذه الشحنات، حيث تم التحفظ على المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، مؤكداً أن الإنجاز يأتي في إطار حرص جمارك دبي على حماية حقوق الملكية الفكرية لحماية المستهلك وضمان حصوله على المنتجات المطابقة للمواصفات العالمية التي تراعي كافة الشروط الصحية والبيئية، تنفيذاً لالتزام دولة الإمارات بحماية حقوق الملكية الفكرية وحرصها على تمكين أصحاب العلامات التجارية من الحفاظ على العائد المالي لاستثمارهم وبالتالي نمو العمليات التجارية.

ريادة

وقال مصبح: إن جمارك دبي تقود ممثلة في إدارة حقوق الملكية الفكرية الريادة الجهود في مكافحة السلع المقلدة والتي تتسبب بأضرار كبيرة للمجتمع والاقتصاد معاً حين يستهدف التقليد والغش التجاري العلامات التجارية لمنتجات حيوية، معززة تعاونها مع مجلس أصحاب العلامات التجارية في مجال مكافحة البضائع المقلدة وحماية حقوق الملكية الفكرية، موضحاً أن التعاون لا يقتصر على التنسيق في مجال إعادة تدوير البضائع المقلدة، فقط وإنما على تعزيز مشاركة أصحاب العلامات التجارية في ورش العمل التي تنظمها الدائرة، لإطلاع المفتشين والموظفين الجمركيين على الأساليب الجديدة التي تستخدم في تقليد البضائع وهو ما يسهم بشكل مباشر في ضبط شحنات البضائع المقلدة، بالإضافة إلى عقد ورش ودورات لطلبة المدارس والجامعات وحملات توعوية لكافة أفراد المجتمع للتعريف بمخاطر السلع المغشوشة وكيفية التعرف عليها.

يذكر أن جمارك دبي نظمت في العام الماضي 10 ورش عمل لتعريف المفتشين والموظفين الجمركيين بكيفية التمييز بين البضائع المقلدة والبضائع الأصلية بحضور 300 مشارك.

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