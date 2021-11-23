500 ألف درهم من «حميد الخيرية» للمواطنين الغارمين

المصدر: عجمان - البيان

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وقّعت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية مذكرة تفاهم مع وزارة العدل، قدمت المؤسسة بموجبها دعماً مالياً بقيمة 500 ألف درهم؛ لمساعدة المواطنين الغارمين المحكوم عليهم.وتهدف المبادرة إلى تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، من خلال توفير العيش الكريم للأسرة الإماراتية، وتفعيل برامج الشراكة المجتمعية بين مختلف القطاعات لتعزيز قيم التكافل الاجتماعي.

وتعكس حرص الطرفين على تقديم الدعم المستمر والشامل للأسر بمبادرات فاعلة لتعزيز الانتقال إلى التنمية الاجتماعية، إضافة إلى تلبية احتياجات العون والتكافل، وتقديم المساعدة المالية والمعنوية للمحتاجين والمستحقين، من خلال تفعيل الشراكة المجتمعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات النفع العام في إمارة عجمان.

وقالت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية إن المؤسسة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للأسر الإماراتية من أجل تحقيق العيش الكريم لها، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو حاكم عجمان.

ورحب المستشار القاضي علي حسن الفوره الشامسي رئيس محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية بالتعاون مع مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية مثمناً جهود صاحب السمو حاكم عجمان في تقديم الدعم لجميع الأسر المحتاجة وتوفير العيش الكريم لها.

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