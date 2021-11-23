حمدان بن محمد: إرث أجدادنا نقطة انطلاق نحو المستقبل

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي أن إرث الأجداد هو نقطة انطلاق نحو المستقبل، مشيراً إلى أن العالم يتعرف اليوم على إرث دولتنا الغني من خلال «إكسبو 2020 دبي» الحدث الأكبر الذي يجمع كل ثقافات العالم في مكان واحد.

جاء ذلك في تدوينات لسموه عبر حسابه في «تويتر» عقب زيارته جناح «صميم» في المعرض.

ونشر سموه صوراً له خلال زيارته الجناح وقال سموه: «خلال زيارتي لجناح صميم في إكسبو 2020 دبي.. اليوم يتعرف العالم على إرث دولتنا الغني من خلال الحدث الأكبر الذي يجمع كل ثقافات العالم في مكان واحد.. نعتز بماضينا ونفتخر بإرث أجدادنا الذي نتخذ منه نقطة انطلاق نحو المستقبل».

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