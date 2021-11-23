تطوير مشروع محطة المرفأ 2 لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، الرائدة في التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد بالمياه والكهرباء في جميع أنحاء دولة الإمارات، أمس عن إصدار طلب تقديم العروض للشركات وائتلاف الشركات المؤهلة لتطوير مشروع محطة المرفأ 2 لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي والذين سبق وأن تقدموا بطلبات الاهتمام بعطاء المشروع.

إمدادات

ويهدف المشروع لتعزيز أمن إمدادات المياه في إمارة أبوظبي من خلال تحلية مياه البحر باستخدام تقنية منخفضة الكربون، وتوفير نحو 80 مليون جالون يومياً من الإنتاج المستدام للمياه، ما يكفي لتلبية احتياجات 140 ألف منزل من المياه، بالإضافة، سيُسهم مشروع محطة المرفأ 2 بشكل أساسي في تحسين الكفاءة وتعزيز المرونة، وخفض كثافة الكربون في النظام.

فضلاً عن دعم مبادرات خفض التكاليف المستمرة في القطاع، وذلك باستخدام تكنولوجيا التناضح العكسي في تحلية المياه ذات الكفاءة والتنافسية العالية، وهو ما يشكل جزءاً من استراتيجية شركة مياه وكهرباء الإمارات الرامية لفصل عملية تحلية المياه عن إنتاج الطاقة. وتم إصدار طلب تقديم العروض للشركات التي نجحت في اجتياز عملية التأهيل بعد تقديم طلبات الاهتمام بالمشروع في شهر فبراير الماضي.

وكانت شركة مياه وكهرباء الإمارات قد تلقت 41 طلب اهتمام من الشركات وائتلاف الشركات، وبعد دراسة الطلبات، تم تأهيل 22 منهم لمرحلة تقديم العروض بعد تقديم بيانات التأهيل.

كفاءة

وقال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: «لقد عكست كفاءة وأعداد الشركات التي تم تأهيلها لإنجاز مشروع محطة المرفأ 2 تنامي الاهتمام بتطوير مشاريع تحلية المياه باستخدام التقنيات منخفضة الكربون في أبوظبي، وأكدت ثقة الشركات في نموذج تطوير المشاريع الرائد عالمياً الذي تتبعه شركة مياه وكهرباء الإمارات».

طلبات

وسيتم تطوير مشروع محطة المرفاً 2 على مقربة من محطة المرفأ للمياه والكهرباء القائمة حالياً.

ومن المتوقع الرد على طلبات العروض في الربع الأول من 2022 لتقوم بعدها شركة مياه وكهرباء الإمارات بتنظيم حدث عام للإعلان عن أسماء الشركات وائتلاف الشركات التي تقدمت بالعروض.

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