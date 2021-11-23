92.06 % نسبة سعادة موظفي «كهرباء دبي» في 2020

المصدر: دبي - البيان

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كشفت هيئة كهرباء ومياه دبي عن أن نسبة سعادة موظفيها في عام 2020 بلغت 92.06%، حيث تحرص الهيئة على تحقيق سعادة موظفيها عبر توفير بيئة عمل محفزة وإيجابية وإطلاق العديد من البرامج المخصصة لإسعادهم وتلبية احتياجاتهم انطلاقاً من إيمان الهيئة بأن الموظف السعيد والإيجابي يسهم في سعادة كل من يتعامل معه ويلعب دوراً مهماً في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة التي تهدف إلى جعل إمارة دبي المدينة الأكثر سعادة في العالم.

سعادة المجتمع

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، «نعمل في الهيئة مهتدين برؤية قيادتنا الرشيدة بأن وظيفة الحكومة هي تحقيق السعادة للمجتمع، فكما يقول سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لا بد من تحقيق السعادة لموظفيك حتى يستطيعوا تحقيق السعادة للمجتمع».

وأضاف معاليه: «وفي إطار ميثاق السعادة في بيئة العمل الذي أطلقته الهيئة نلتزم بتوفير بيئة عمل إيجابية محفزة تسهم في تنمية مهارات وقدرات الموظفين وتشجعهم على الإبداع والابتكار وتساعدهم على تحقيق التوازن بين بيئة العمل وحياتهم الاجتماعية، وقد أسهمت هذه الجهود في تعزيز نسبة سعادة الموظفين والتي بلغت 92.06% في عام 2020 مقارنة بنسبة 89.90% في عام 2019».

حرص

من جانبه، أشار الدكتور يوسف إبراهيم الأكرف النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن الهيئة حريصة على دعم الاستقرار النفسي والاجتماعي للموظفين من خلال إطلاق مبادرات وبرامج لتعزيز التواصل مع الموظفين وتشجيعهم على إبداء آرائهم ومقترحاتهم وتنفيذ مبادرات تحسينية في ضوء هذه الدراسات.

بيئة عمل

وخلال الظروف الاستثنائية التي شهدها العالم نتيجة جائحة (كوفيد19)، عملت الهيئة على توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة تضمن سلامة الكوادر البشرية، التي تشكل العنصر الأهم في تحقيق النجاحات والتميّز المستمر، حيث أتاحت لموظفيها العمل عن بعد بما يضمن سلامة الموظفين وأسرهم والحفاظ على المجتمع بشكل عام. وأسهمت البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها الهيئة في تسهيل العمل عن بعد من خلال الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية وغيرها من النظم والبرامج التي تم توفيرها للموظفين لإنجاز مهام العمل اليومية بمنتهى السهولة والسرعة والكفاءة من أي مكان وفي أي وقت.

دمج أصحاب الهمم

وتوائم هيئة كهرباء ومياه دبي استراتيجيتها مع الاستراتيجيات المحلية والاتحادية لدمج وتمكين أصحاب الهمم، حيث حققت جملة من الإنجازات البارزة ومنها تهيئة جميع المباني والمرافق التابعة للهيئة وفق كود دبي بنسبة 100%، لتسهيل وصول موظفيها من أصحاب الهمم، إلى خدماتها ومبانيها ومرافقها، كما تمكنت من تحقيق المؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية في مجال التوظيف الدامج، وأنشأت 16 قناة استقطاب لأصحاب الهمم، وقاعدة بيانات للباحثين عن عمل من أصحاب الهمم.

المكتب الذكي

ويوفر التطبيق المؤسسي الذكي (المكتب الذكي) لموظفي الهيئة قرابة 200 خدمة تسهم في إنجاز مهامهم على أكمل وجه.

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