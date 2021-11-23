الخدمات الرقمية لـ «بيئة أبوظبي» على منصة «تم»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أتاحت هيئة البيئة - أبوظبي، جميع خدماتها الرقمية على منصة «تم»، التي تديرها وتسيرها هيئة أبوظبي الرقمية، وتعمل على تمكين مواطني ومقيمي وزوار أبوظبي، للوصول إلى مجموعة شاملة من الخدمات الحكومية، وإنجازها عبر نقطة اتصال واحدة، في أي وقت، وأي مكان، دون الحاجة إلى زيارة الجهات الحكومية المختلفة.

تتوفر حالياً تسع خدمات إلكترونية رئيسة للهيئة، على بوابة وتطبيق «تم»، بما في ذلك تراخيص الصيد الترفيهي والتجاري، وترخيص استزراع الأحياء المائية، وتصاريح نقل وزراعة الأشجار المحلية، بالإضافة إلى التراخيص البيئية لحفر واستخدام آبار المياه الجوفية، وتراخيص المشاريع التطويرية أو البنية التحتية، وتراخيص للمنشآت الصناعية، وتراخيص لتسجيل مكتب استشارات بيئية. بالإضافة إلى تراخيص المنشآت التجارية، والتي تم فيها دمج التراخيص البيئية للمنشآت التجارية، ومزارع الإنتاج الحيواني، ومخازن المواد الخطرة، تحت خدمة واحدة.

وستسمح خدمات الترخيص البيئي لحفر واستخدام آبار المياه الجوفية، للمتعاملين، إصدار وتجديد رخصة حفر المياه الجوفية، وكذلك التقدم بطلب للحصول على ترخيص لتعميق البئر.

بوابة

وأوضح سعود سالم النيادي مدير إدارة إسعاد المتعاملين في هيئة البيئة - أبوظبي، أنه من خلال الوصول إلى بوابة وتطبيق «تم»، لن يحتاج المستخدمون بعد الآن إلى زيارة أي جهة حكومية، وبالتالي، توفير الوقت والجهد، وتمكين الهيئة من تقديم خدمات تتميز بالسرعة والكفاءة والسلاسة، مع الحد في الوقت نفسه من الأثر الواقع على البيئة لأدنى مستوى ممكن.

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