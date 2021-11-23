«نقل أبوظبي»: لائحة تنفيذية لتنظيم نشاط تأجير المركبات بالساعات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل عن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنظيم نشاط تأجير المركبات بالساعات في الإمارة، والتي تحتوي على الشروط والضوابط المنظمة لممارسة نشاط تأجير المركبات بالساعات، والالتزامات المترتبة على الجهات المشغلة لهذه الخدمة ومستخدميها والمخالفات والغرامات، التي تُفرض في حالة عدم الالتزام بالأحكام الواردة في اللائحة أو القرارات التنفيذية الصادرة بموجبها.

وحددت التشريعات خدمة تأجير المركبات بأنها استئجار مركبة من قبل المسجلين في التطبيق الذكي الخاص بمزودي الخدمة المصرح لهم، لفترة لا تزيد على ست ساعات في اليوم الواحد للتنقل داخل الإمارة مقابل أجر محدد، ويتولى مركز النقل المتكامل مهام إصدار التصاريح والموافقات اللازمة للجهات، التي ترغب في مزاولة هذا النشاط.

خيارات

وتشكل خدمة تأجير المركبات بالساعات إضافة نوعية لمنظومة النقل والتأجير في إمارة أبوظبي، حيث تسهم في تنويع خيارات التنقل في الإمارة وتوفير وسائل نقل بديلة ذات كفاءة عالية وبأسعار مناسبة.

موافقة

ووفقاً للقرار الصادر من دائرة البلديات والنقل بشأن تطبيق اللائحة التنفيذية الخاصة بتنظيم نشاط تأجير المركبات بالساعات، يُحظر على أي جهة أو شخص مزاولة هذا النشاط إلا بموجب الحصول على موافقة من دائرة التنمية الاقتصادية، وتصريح مسبق من مركز النقل المتكامل مع التقيّد باشتراطات وإجراءات إصدار التصريح.

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