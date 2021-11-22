شرطة رأس الخيمة تدعو إلى الالتزام بقواعد السير

المصدر: رأس الخيمة - وام

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دعت إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، السائقين ومستخدمي الطرق، إلى الالتزام بقوانين وقواعد السير والمرور، تعزيزاً لسلامتهم على الطرق، والحد من الحوادث المرورية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق.

وقال العميد أحمد سعيد النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، خلال افتتاحية المعرض المروري المصغر، بمركز منار مول التجاري، بمشاركة الشركاء الاستراتيجيين - شركة ساعد للأنظمة المرورية، وإدارة الشرطة المجتمعية والشرطة السياحية، ومركز منار التجاري.. إن دولة الإمارات أولت السلامة المرورية اهتماماً كبيراً، استشعاراً منها بأهمية المحافظة على القوى البشرية، والموارد الاقتصادية للدولة، والتي بدونها لا نستطيع النهوض والتقدم ومواكبة عملية التطور.

نشر الوعي

وأوضح العميد النقبي، أن الهدف من الاحتفال بهذه المناسبة، هو نشر الوعي المروري بأهمية التعاون لتعزيز الإجراءات القائمة، للحد من الحوادث المرورية، والتوعية بمعايير السلامة المرورية، والتأكيد على ضرورة تضافر الجهود، والحد من الحوادث المرورية.

ودعا السائقين ومستخدمي الطريق، إلى ضرورة الالتزام بأنظمة قوانين السير والمرور، وتعزيز السلامة على الطرقات، مثل التقيد بالسرعة القانونية، وتجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة، وترك مسافة كافية أثناء القيادة، موضحاً أن تطبيق قواعد السلامة المرورية، يعد تكريماً لضحايا حوادث المرور.

وقام العميد النقبي، يرافقه عدد من ضباط إدارة المرور والدوريات، بزيارة مصابي الحوادث المرورية في مستشفى صقر، للاطمئنان على صحتهم.

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