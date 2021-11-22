مصرف الإمارات المركزي يصدر مسكوكة تحمل اسم وزارة شؤون الرئاسة

المصدر: وام

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تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، أصدر المصرف المركزي مسكوكة تذكارية من الفضة بمناسبة "عام الخمسين" تحمل اسم وزارة شؤون الرئاسة، بقيمة 500 درهم.

ويأتي إصدار المسكوكة التذكارية ضمن فعاليات الاحتفاء باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يُجسد مواكبة وزارة شؤون الرئاسة لمسيرة الدولة الحافلة بالإنجازات والمبادرات الريادية بفضل توجيهات القيادة الرشيدة وسعيها الدائم لبناء اقتصاد مزدهر يحقق أعلى درجات الرخاء والرفاه لكافة سكان دولة الإمارات.

وتزن المسكوكة الجديدة 250 غراماً، وسيحمل الوجه الأمامي رسماً لصورة قصر الوطن محاطاً بتاريخي 1971 - 2021 واسم وزارة شؤون الرئاسة باللغتين العربية والإنجليزية وشعار الدولة بينما سيتضمن الوجه الخلفي شعار عام الخمسين والقيمة الإسمية والتي تبلغ 500 درهم، محاطاً باسم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي باللغتين العربية والإنجليزية. علماً بأن المسكوكة التذكارية لن تكون متاحة للبيع في المقر الرئيسي للمصرف المركزي وفروعه.

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