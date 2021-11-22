عين دبي تحتفي باليوم الوطني لسلطنة عُمان

المصدر: البيان

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احتفلت عين دبي، الوجهة المثالية للاحتفالات والمناسبات، باليوم الوطني العُماني الواحد والخمسين، في ذكرى يوم ميلاد السلطان الراحل قابوس بن سعيد، رحمه الله، من خلال رسالة ضوئية رائعة وجهتها للمواطنين والزوار العُمانيين في دبي. وأضاءت عين دبي، أكبر وأعلى عجلة مشاهدة في العالم بارتفاع يتجاوز 250 متراً، بعرضٍ ضوئي مميز مع عبارة: عُمان منا ونحن منهم.

لمزيد من المعلومات حول عين دبي، وجهة التّرفيه العالمية تجارب مخصّصة لا مثيل لها لمختلف المناسبات والاحتفالات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.aindubai.com

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