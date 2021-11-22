160 ألف مسافر يستخدمون مطارات دبي يومياً

المصدر: دبي ـ عماد عبد الحميد

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كشف الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للاقامة وشؤون الأجانب في دبي أن مطارات دبي تتعامل يومياً مع 160 ألف مسافر، لافتاً إلى أن عدد القادمين يصل يومياً إلى60 ألفاً، فيما يصل عدد المغادرين إلى 100 ألف ما يعادل النسبة التي كانت موجودة قبل 4 سنوات.

وقال الفريق محمد أحمد المري في لقاء مع الصحفيين اليوم بمناسبة إطلاق مبادرة خدمة تجديد جوازات سفر المواطنين تلقائياً تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني إن تجديد الجوازات يتم عبر الإدارة نفسها دون الحاجة لتقديم طلب التجديد، ويتم التواصل مع صاحب الجواز لإيصاله إليه في المنزل أو مقر العمل، لافتاً إلى أن المبادرة لاقت استحساناً كبيراً من قبل المواطنين خصوصاً أن نسبة منهم كانوا يفاجأون بانتهاء صلاحية جوازهم قبل السفر.

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