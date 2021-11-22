99.62 % من السكان حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح «كوفيد19»

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 13,409 جرعات من لقاح «كوفيد19» وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 21,705,367 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 219.46 جرعة لكل 100 شخص، وبنسبة 99.62% لمتلقي الجرعة الأولى، ونسبة 89.80% لمتلقي جرعتين من إجمالي السكان في الدولة. ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

وإلى ذلك وتماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم أعلنت الوزارة عن إجراء 293,964 فحصاً جديداً على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 741,433 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,144 حالة، كما أعلنت الوزارة عن شفاء 82 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 736,163 حالة.

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