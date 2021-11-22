تحت رعاية مكتوم بن محمد.. محاكم دبي تعقد مؤتمر الاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي غداً

المصدر: دبي - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مجلس دبي القضائي، تعقد محاكم دبي غداً أعمال الدورة الـ 24 لـ«مؤتمر الاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي» لمدة أربعة أيام في فندق «إنتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي»، تحت شعار «العدالة الرقمية.. فرص جديدة لمأموري الضبط القضائي».

وستشارك محاكم دبي خدماتها القضائية الرائدة والمتميزة عالمياً للمهتمين بمجالات العدالة والقضاء وتنفيذ الأحكام، بمشاركة العديد من الدول دائمة العضوية في الاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي والذي يضم 93 دولة كاملة العضوية مع 6 دول أعضاء مراقبين، إذ يعتبر هذا التجمع الدولي في مدينة دبي لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستشارك محاكم مركز دبي المالي، وجمعية الإمارات للمحامين، وعدد من الجهات العالمية والمنظمات الدولية، في جلسات مؤتمر الضبط القضائي، لتبادل المعرفة والخبرات في المجال القضائي والقانوني، من خلال استكشاف المنجزات والتطلعات في المجال القضائي، وستشارك الإمارات للمزادات في المؤتمر كشريك رسمي، وبنك الإمارات دبي الوطني الراعي الاستراتيجي، ومعهد دبي القضائي الراعي المعرفي.

وينظم الاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي «المؤتمر الدولي لمأموري الضبط القضائي» كل ثلاث سنوات، فهو حدث علمي فريد، وفرصة عظيمة لتطوير مهنة مأموري الضبط القضائي، ومنبر فريد لتبادل الأفكار بين موظفي الضبط القضائي من جميع أنحاء العالم والمنظمات الكبيرة حيث يجتمعون لطرح أفكارهم للعمل معاً على تطوير عمل العدالة.

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