5 عمليات قلب يجريها مستشفى القاسمي باستخدام تقنية حديثة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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كشف الدكتور عارف النورياني، المدير التنفيذي لمستشفى القاسمي رئيس مركز جراحة القلب والقسطرة بالشارقة، لـ«البيان»، أنه تم إجراء 5 عمليات جراحية لمرضى خلال الفترة الماضية، من بينها حالات متنوعة لمرضى تتراوح أعمارهم ما بين 39 و81 عاماً، وذلك عن طريق استخدام تقنية حديثة من خلال جهاز «المانتا»، والذي زودت به وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مستشفى القاسمي كأول مستشفى في الدولة يتبنى استخدام تلك التقنية لإغلاق الفتحات والتجاويف بعد عمليات القسطرة، حيث تنوعت الحالات وهي عبارة عن زراعة صمام وزراعة مضخات لمساعدة القلب في حالات القسطرة الشريانية التاجية المعقدة، إضافة إلى حالة معقدة تمثلت في توسع للشريان الأبهر، وباستخدام دعامة حديثة تستخدم لأول مرة في الدولة، فتمت العمليات بكل يسر دون الحاجة إلى تدخل جراحي أو حدوث أي نزيف للمرضى خلال العمليات التي أجريت لهم بنسبة نجاح 99% ودون نزيف، كما غادر المرضى المستشفى في غضون 24 ساعة من إجرائها، وبيّن أن زمن العملية يستغرق 65 ثانية فقط.

وقال إن الـ«المانتا» عبارة عن جهاز بسيط يتم من خلاله غرس واستبدال سلك القسطرة في الفخذ بدفع مادة الكولاجين عن طريق السلك، وبالتالي تكون فتحة الشريان ما بين طبقتين من مادة الكولاجين، ما يؤدي إلى تفاعل الدم معها، فتتكون مادة لاصقة تمنع تسريب الدم إلى النسيج المحيط، كما أن العملية الواحدة تتكلف 200 ألف درهم، مبيناً أنه إذا كان قطر فتحة الشريان 8 مللم يمكن إغلاقها بالجهاز الحديث بصورة سهلة وسلسة، وهي عبارة عن عملية تستغرق 65 ثانية، ويتم إغلاق الفتحات في أقل من دقيقة بزراعة نوع من مادة الكولاجين عبارة عن عقدة ومادة تختفي خلال عام ونصف العام، لافتاً إلى أن عمليات الصمامات للمرضى من غير جراحة كثرت خلال الفترة الماضية، ولكن هناك مشاكل تصاحبها وهي المضاعفات النزيفية التي تحدث لهم أكثر من مضاعفات الصمام نفسه.

وبين الدكتور النورياني أنه تم الاعتراف بالمركز داخل وحدة القسطرة وتخويله باستخدام ذلك الجهاز الحديث، والذي يتطلب استصدار شهادة خاصة لأطباء وحدة قسطرة القلب لتبني تلك التكنولوجيا الحديثة، مبيناً أن تلك التقنية الحديثة تحافظ على سلامة المرضى وتوفير تكاليف الإقامة في المستشفيات بسبب النزيف الذي يتطلب تدخلاً جراحياً عاجلاً والمكوث لأكثر من أسبوع في المستشفى، وبين أن المرضى الـ 5 غادروا المستشفى بعد إجراء العمليات خلال 24 ساعة، وأن نسبة نجاح تلك العمليات بلغت 99%.

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