8 مواضيع رئيسة على أجندة المجلس الوطني

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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يشهد دور الانعقاد العادي الثالث، للمجلس الوطني الاتحادي، من الفصل التشريعي السابع عشر، والذي ينطلق الشهر الجاري، مناقشة 8 مواضيع رئيسة، تطال قطاعات حيوية عدة، تتضمن القطاع الصحي وقطاع البنية التحتية، وقطاع الإعلام، والقطاع الصناعي والطاقة، والقطاع السياحي.

وعلى مدى الأشهر الخمسة الماضية، عكفت لجان المجلس الوطني على مواصلة مهامها في متابعة عمل الهيئات والوزارات الاتحادية، والتواصل مع فئات الجمهور كافة عبر عقد اجتماعات وورش ولقاءات تم فيها التعرف إلى التحديات والاقتراحات كافة التي تستهدف الارتقاء بمنظومة العمل في تلك القطاعات، بما يرسخ الدور الحيوي الذي يضطلع به المجلس وجهوده الحثيثة والمثمرة في تحقيق استراتيجياته ومهامه الدستورية.

وتتضمن المواضيع التي ستتم مناقشتها تحت قبة المجلس، موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع بشأن رفع معدلات الخصوبة في الدولة، والذي تولت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، مهام دراسة ووضع الاقتراحات والتوصيات كافة المتعلقة به.

الإعلام

ومن المتقرر كذلك أن يناقش المجلس موضوع سياسة وزارة الثقافة والشباب في شأن الإعلام الوطني، وفقاً للتقرير الذي وضعته لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي.

وتشتمل المواضيع التي عكفت لجان المجلس على مناقشتها وإعداد التقارير الخاصة بها استعداداً لمناقشتها تحت قبة البرلمان، على موضوع بشأن «سياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن الضمان الاجتماعي» والذي قامت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، بمناقشته وإعداده.

طاقة

ومن بين الموضوعات المطروحة، موضوع سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية في إطار دور الوزارة بشأن تنفيذ وإدارة وتشغيل وصيانة مشاريع البنية التحتية الاتحادية والمرافق العامة بما يحقق استدامتها، وتنظيم استخدام شبكة الطرق الاتحادية، ومنشآت السدود والقنوات المائية والمباني الاتحادية.

كما اشتملت جداول المواضيع المطروحة على سياسة وزارة الثقافة والشباب، التي شرعت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، على مناقشتها بما يسهم في تنمية القطاع الثقافي والفني في الدولة، ودور المراكز الشبابية في تحقيق رؤية الإمارات 2071.

وقاية

ومن بين الموضوعات المطروحة مناقشة موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية، والذي حرصت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، على دراسته بشكل مستفيض، ضمن عدة محاور وهي سياسة الوزارة وخططها الاستراتيجية في تطوير السياسات والتشريعات في الصحة النفسية، ودور الوزارة في تعزيز وتوسيع نطاق خدمات الصحة النفسية الشاملة والمتكاملة.

كما ستتطرق المواضيع إلى سياسة وزارة الاقتصاد في شأن السياحة، التي تولت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، مناقشتها ضمن محاور سياسة وزارة الاقتصاد وخططها الاستراتيجية في قطاع السياحة، وتنمية وترويج السياحة داخلياً وخارجياً بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجهود الوزارة للاستفادة من معرض إكسبو 2020 دبي، وأثر ذلك في التخطيط الاستراتيجي المستقبلي لقطاع السياحة.

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