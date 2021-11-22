غباش: استراتيجية «البرلماني الدولي» تراعي الأولويات العالمية

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيس الاتحاد البرلماني العربي أهمية أن تراعي استراتيجية الاتحاد البرلماني الدولي الأولويات العالمية في التغير المناخي وتمكين المرأة والشباب وذلك ضمن مساراتها الخمسة للأعوام 2022 - 2026 والمتمثلة ببناء برلمانات فعالة، وتعزيز قدراتها التمثيلية، وتشجيع العمل البرلماني الجماعي، وتعزيز المساءلة للاتحاد البرلماني الدولي، وأشار معاليه إلى أهمية أن تكون هناك آليات عمل محددة وقابلة للتنفيذ وفق الاختصاصات الدستورية الممنوحة للبرلمانات وفي إطار مراعاة التفاوت بين ظروف وبيئة عمل كل برلمان وقدراته داخل مجتمعه الوطني.

جاء ذلك في مشاركة معالي صقر غباش في الاجتماع التشاوري الافتراضي لرؤساء المجموعات الجيوسياسية في الاتحاد البرلماني الدولي بحضور الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي وعفراء البسطي الأمينة العامة المساعدة للاتصال البرلماني بالمجلس.

وأكد معاليه في تعقيبه على بنود الاستراتيجية أن المجموعة العربية تدعم القيم الأساسية التي تضمنتها هذه الاستراتيجية وخاصة في ما يتعلق بالمساواة، والعمل بشفافية ونزاهة، ووحدة المصالح وتعزيز الشعور بالانتماء، مشيراً إلى أنها تمثل مرتكزات لا غنى عنها للعمل البرلماني، ولكن يجب أن نؤكد أهمية مراعاة الاختلافات الوطنية.

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