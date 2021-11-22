مهرجان الظفرة يعلن بدء التسجيل للمشاركة في «مزاينة رزين»

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أعلن مهرجان الظفرة بدورته الـ15 عن فتح باب التسجيل للمشاركة في «مزاينة رزين»، ابتداءً من اليوم الاثنين عبر التطبيق الذكي للمهرجان أو من خلال مكتب التسجيل في موقع المزاينة.

وأشارت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي إلى أن التسجيل سيبدأ حسب الفئات العمرية للإبل المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل، والموضحة عبر حسابات «تراثنا» على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للجنة، وعبر تطبيق مهرجان الظفرة المتوفر في متجري «أبل» و«غوغل بلاي».

وأوضحت اللجنة شروط استخراج بطاقة المشارك، التي تتمثل في صورة عن جواز السفر أو الهوية، وصورة شخصية عدد (2)، وإقرار وتعهد بالالتزام بشروط المسابقة، وأن لا يقل عمر المشارك عن 21 سنة، وحضور المشارك لاستخراج البطاقة، حيث لا يحق لمن لا يحمل بطاقة مشارك المشاركة في المزاينة. وتواصل لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي استعداداتها المكثفة لانطلاق مزاينة رزين بمهرجان الظفرة الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في دورته الخامسة عشرة، بالتزامن مع الاحتفاء بعام الخمسين، في الفترة من 25 الجاري ولغاية 2 ديسمبر المقبل، ضمن موسم مزاينات الإبل بأبوظبي.

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