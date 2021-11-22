انطلاق أول هاكاثون للزراعة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

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انطلقت أمس النسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي»، ويستمر حتى 25 نوفمبر الجاري تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

وبدأت فعاليات الأسبوع بانطلاق أول هاكاثون للزراعة في إمارة أبوظبي والذي يفتح باب المنافسة الإبداعية أمام طلبة الجامعات على مستوى الدولة لتطوير حلول مبتكرة في مجال البرمجيات واستخدام الخوارزميات والذكاء الاصطناعي لتعزيز وتنمية قطاع الزراعة والأمن الغذائي والحيوي.

وقالت موزة سهيل المهيري المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والأداء في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إن الهيئة حرصت على إطلاق «هاكاثون» الزراعة (Agrithon) في مقدمة فعاليات الأسبوع، وذلك إدراكاً منها لأهمية نشر ثقافة الابتكار والتفكير المبدع والاستفادة من الأفكار الخلاقة والمواهب الشابة في مجال البرمجيات واستخدام الخوارزميات والذكاء الاصطناعي، موضحة أن الهاكاثون يفتح باب المنافسة الإبداعية أمام طلبة الجامعات على مستوى الدولة لتحفيزهم على تطوير حلول وأفكار خدمية وتنموية مبتكرة تخدم أهداف الهيئة في تعزيز وتنمية قطاع الزراعة والأمن الغذائي والحيوي.

ويقام هاكاثون الزراعة للمرة الأولى في إمارة أبوظبي كإحدى الفعاليات الرئيسية ضمن أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي الحدث الأكبر للزراعة المستدامة والأمن الغذائي والحيوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي تمتد فعالياته طوال الأسبوع الجاري.

ويشارك في الهاكاثون طلاب من جامعات محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي والجامعة الأمريكية في الشارقة وجامعة خليفة وغيرها من جامعات الدولة.

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