مسابقة الشيخة فاطمة للقرآن الكريم تنطلق باختبار 6 متنافسات

المصدر: دبي - رامي عايش

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انطلقت أول من أمس فعاليات الدورة الخامسة من مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم في ندوة الثقافة والعلوم، بحضور إبراهيم بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وبلال البدور رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم بدبي وأعضاء اللجنة المنظمة وجمهور من الحضور.

وفي بداية المسابقة تحدث فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد بن علي عطيف رئيس لجنة التحكيم عن شروط ومعايير وضع الدرجات وتقييم المتسابقات، بعدها تقدمت للاختبار 6 منافسات هنّ: رويدة قاسم محمد من الولايات المتحدة، وودا ساتليه من تايلاند، وسامية عبدالرحمن محمد علي من السودان، وصالحة بايكا من الهند، وفريال أحمد عمر مصباح تنيرة من فلسطين، وناصورة حمود سوماعيل فتر من الفلبين.

وضمت لجنة التحكيم كلاً من فضيلة الشيخ علي بن محمد بن علي عطيف من المملكة العربية السعودية رئيساً، وفضيلة الشيخ الدكتور سالم محمد الدوبي من الإمارات نائباً، وعضوية كل من فضيلة الشيخ عبدالله محمد الأنصاري من الإمارات وفضيلة الشيخ محمود زكي محمود من مصر وفضيلة الشيخ سيد عقيل حسين من إندونيسيا وفضيلة الشيخ أحمد عبدالقيوم بن عبد رب النبي من باكستان.

وقبل انطلاق المسابقة، عقدت اللجنة المنظمة للجائزة اجتماعاً مع لجنة التحكيم، تطرق إلى التعريف بالنظم الإدارية والفنية الخاصة بالمسابقة وكيفية سير المسابقة وعدد المتسابقات، كما استمعت لجنة التحكيم الدولية إلى شرح مفصل من محمد الحمادي مدير الموارد البشرية وتقنية المعلومات مشرف وحدة المسابقات عن عمل النظام الإلكتروني للتحكيم الذي جرى تصميمه خصيصاً لرصد نتائج المتسابقات إلكترونياً وعرض الأسئلة واختيارها على الشاشات أمام المحكمين.

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