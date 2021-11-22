رئيس غرفة التجارة العربية النمساوية يزور مجمع القرآن بالشارقة

المصدر: (الشارقة - وام)

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اطلع السيناتور الدكتور ريتشارد شينز رئيس غرفة التجارة العربية النمساوية رئيس الوفد الرسمي النمساوي خلال زيارته لمجمع القرآن الكريم بالشارقة على أقسام المجمع.

وقدم الشيخ شيرزاد عبدالرحمن طاهر الأمين العام للمجمع شرحًا للوفد الضيف حول أنشطة المجمع وأهدافه وجوانب عمله والكنوز المعرفية الثمينة والمقتنيات الأثرية النادرة التي يضمها ويعود تاريخها لأكثر من ألف عام. وقال السيناتور ريتشارد شينز إن مجمع القرآن الكريم يمثل إنجازًا حضاريًا عالميًا كبيرًا، حيث تستعرض متاحف المجمع تاريخ القرآن عبر جميع العصور واحتوائها علومًا اختصرت أعمالًا امتدت لقرون من الزمن مبينًا أن زيارته هذه تعد الأولى لإمارة الشارقة والتي تأتي في إطار تعزيز التعاون وتأكيد الروابط المتينة بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا الاتحادية.

كما أكد أن الشارقة أصبحت وجهة ثقافية عالمية بفضل النهج الذي أرساه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ودعمه للحركة العلمية والثقافية.

رافق السيناتور الدكتور ريتشارد شينز رئيس غرفة التجارة العربية النمساوية في زيارته لمجمع القرآن الكريم.. مضر الخوجة أمين عام غرفة التجارة العربية النمساوية وخالد بن بطي الهاجري مدير عام المدينة الجامعية بالشارقة.

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