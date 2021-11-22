الشرطة تحض السائقين على الالتزام بالقوانين المرورية لتعزيز السلامة

المصدر: متابعة: منى خليفة، وعصام الدين عوض

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شاركت قيادات شرطية في الدولة في ذكرى إحياء اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق، الذي يوافق 21 نوفمبر من كل عام، للتضامن مع مصابي الحوادث المرورية، وتسليط مزيد من الضوء على خطورة الحوادث المرورية والتأكيد على تكثيف جهود الوقاية للحد من المآسي على الطرق.

رصد ذكي

وتمكنت شرطة أبوظبي من تطوير نظام ذكي بهدف نشر الوعي وردع المخالفين من خلال تقليل الحوادث وتقليل الأضرار الناتجة عنها والحد من الوفيات، حيث نجح النظام في توفير صورة أمامية للمركبة ذات جودة عالية، كما تم تدريب نظام ذكاء اصطناعي متخصص على أكثر من 10000 صورة لرصد مخالفات استخدام الهاتف، وعدم ارتداء حزام الأمان، واستخدام جهاز مخصص لعمليات الذكاء الاصطناعي لرصد المخالفات وإرسالها عبر شبكة LTE «الشبكة الداخلية للمعالجة»، وتتطلع شرطة أبوظبي في مئويتها عام 2057 إلى ابتكار منظومة متكاملة من 50 مشروعاً أمنياً، يعتمد على الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي والحلول الأمنية المبتكرة التي تعزز مفهوم الأمن الاستباقي والتحديات المستقبلية.

كما أشارت التقارير الشرطية إلى أن الشباب في الفئة العمرية من 18 إلى 30 عاماً تسببوا في نحو 44% من عدد الحوادث المرورية خلال العام 2018، كما أن الانحراف المفاجئ والإهمال وعدم الانتباه، والسرعة الزائدة، من أبرز الأسباب التي أدت إلى وقوع الحوادث المرورية.

الشارقة

من جهتها، أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة متمثلة في مركز شرطة البحيرة الشامل، بالتعاون مع بلدية مدينة الشارقة، حملة أمنية في مناطق الاختصاص التابعة للمركز، لرصد السلوكيات والظواهر السلبية لأصحاب الدراجات بمختلف أنواعها الهوائية والنارية، والكهربائية في تلك المناطق، حرصاً منها على سلامة قائدي تلك الدراجات، وسلامة مستخدمي الطرق، وتماشياً مع أهدافها المنسجمة مع الأهدف الاستراتيجية لوزارة الداخلية الرامية إلى جعل الطرق أكثر أمناً.

وجاءت الحملة تزامناً مع اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق، تأكيداً على تكثيف جهودها الوقائية للحد من المآسي على الطرق.‏

رصد

وأكد المقدم محمد علي بن حيدر رئيس مركز شرطة البحيرة الشامل بالإنابة أهمية تنظيم مثل هذه الحملات الأمنية، التي تعمل على رصد السلوكيات السلبية لقائدي الدراجات غير الملتزمين بإجراءات السلامة المرورية، وبقواعد السير والمرور من خلال القيادة بطيش وتهور على الطرق الرئيسة والفرعية، ما قد ينتج عنه من تعريض حياتهم وحياة مستخدمي الطرق للخطر، مشيراً إلى أن الحملة مستمرة حتى منتصف ديسمبر.

الفجيرة

وتزامناً مع هذا اليوم قام وفد من شرطة الفجيرة بزيارة مرضى حوادث الطرق في مستشفى الفجيرة للاطمئنان على صحتهم.وأوضح العقيد صالح محمد الظنحاني مدير إدارة المرور والدوريات أن اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق يجسد التوعية بخطورة الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من خسائر مادية وبشرية، بسبب عدم الالتزام بقواعد السير والمرور أثناء القيادة.

وأكد الظنحاني أهمية تضافر الجهود وتعاون كافة المؤسسات والجهات المعنية، للحد من الحوادث ونشر ثقافة الالتزام بإجراءات السلامة المرورية لكافة مستخدمي الطريق حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.

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