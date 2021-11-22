«الخليج الطبية» تستضيف قمة خريجي الجامعة العالمية

المصدر: عجمان - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استضافت جامعة الخليج الطبية «قمة خريجي جامعة الخليج الطبية العالمية»، أول من أمس، في فندق قصر باهي عجمان. وبهذه المناسبة، تم تكريم 24 مجموعة مختارة من الخريجين، لإسهاماتهم المتميزة في قطاع الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم، ضمن الفئات الـ 3 الرئيسة: القيادة والأبحاث وخدمة المجتمع. ومن بين المكرمين، شخصيات بارزة من مجالات مختلفة، مثل جراحة الأعصاب، والتعامل مع فيروس «كوفيد 19»، والأمراض المعدية، والطب الرياضي والتمريض والعلاج الطبيعي والصيدلة، والتعليم الطبي وجراحة الأطفال.

وخرجت جامعة الخليج الطبية، أكثر من 2500 خريج من مختلف التخصصات الطبية والصحية من 90 جنسية، 11 % منهم من مواطني الدولة. وشغلوا مناصب عدة من أطباء استشاريين في المستشفيات العامة إلى ممارسين ناجحين في القطاع الخاص، كما تم توظيف العديد منهم، كأعضاء هيئة تدريس في جامعات مرموقة، بما في ذلك جامعة الخليج الطبية، ويعمل عدد منهم، كرؤساء تشغيل ورؤساء تنفيذيين للمؤسسات الصحية المختلفة، ونجح العديد منهم في ترك بصماتهم في جميع أنحاء العالم. ومن بينهم عدد من الممارسين الطبيين من مواطني الدولة، الذين تركوا بصمة في العديد من المستشفيات، وساهموا في تقدم الدولة في المضي قدماً نحو أهدافها في مجال الرعاية الصحية، كما يعمل حالياً حوالي 40 من خريجي جامعة الخليج الطبية، في مجموعة ثومبي.

وقام الدكتور محي الدين ثومبي الرئيس المؤسس، رئيس مجلس أمناء جامعة الخليج الطبية : خريجونا هم أفضل سفراء لنا، ونؤكد دعمنا لهم في جميع مساعيهم المستقبلية.

وقال الأستاذ الدكتور حسام حمدي مدير جامعة الخليج الطبية: إنكم انعكاس لماضي الجامعة، وممثلون لحاضرها، ورابط لمستقبلها. وقد أظهرتم أهمية أن يضع كل شخص أهدافاً لنفسه.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز