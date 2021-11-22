«شخبوط الطبية» تجري زراعة لجهاز ذكي يعالج جلوكوما العين

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، أحد أكبر مستشفيات الدولة في تقديم خدمات الرعاية الصحية للحالات الحرجة والمعقدة، والمشروع المشترك بين شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) و«مايو كلينك»، عن قيام فريق طب العيون في المستشفى بإجراء أول عملية من نوعها في الشرق الأوسط لزراعة جهاز «EyeWatch» في العين لعلاج الجلوكوما وحفظ القدرة على الإبصار لدى مريض مصاب بالجلوكوما «المياه الزرقاء».

وقالت الدكتورة أمنية عوض همام، استشاري طب وجراحة العيون في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: تتميز تقنية جهاز eyeWatch بنظام تصريف السوائل الزائدة لخفض الضغط داخل العين، وعند زراعة الجهاز الذكي يتوقف الفقدان التدريجي للرؤية الناجم عن الجلوكوما. ويعتبر هذا الإجراء الطبي شائعاً في جميع أنحاء العالم، إلا أن الجهاز نفسه يعتبر ابتكاراً وتقنية حديثة. وتعدّ مدينة الشيخ شخبوط الطبية أول مستشفى في الشرق الأوسط يستخدم جهاز eyeWatch في حالات الجلوكوما المزمنة لمواجهة تأثيراته السلبية على البصر.

تصريف

وتابعت الدكتورة أمنية: يتم تصريف السوائل الزائدة داخل العين عبر قناة الجهاز التي ترشحها إلى خارج العين، بمساعدة صمام فريد في جهاز eyeWatch، والذي يتم التحكم فيه بواسطة مغناطيس صغير خارج العين.

وتعتبر الجلوكوما سبباً رئيسياً للإصابة بالعمى عند الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً، ومن الضروري للأفراد الذين لديهم تاريخ عائلي مع الإصابة بالجلوكوما إجراء فحوصات دورية للعين، بدءاً من سن 38 عاماً. وبالإضافة إلى ذلك، يتعرض مرضى السكري بصورة أكبر للإصابة بالجلوكوما، ويجب عليهم بالتالي إجراء فحوصات منتظمة.

اختبارات

وينطبق الأمر نفسه على اختبار مدّ النظر، كما يشمل الفحص أيضاً اختبارات التحقق من ضغط العين والتأكد من صحة العصب البصري ونطاق الرؤية. وعادة ما تكون معظم أنواع الجلوكوما من دون أعراض، وقد تؤدي إلى فقدان تدريجي غير مؤلم لنطاق الرؤية المحيطية. ومع ذلك، هناك بعض الأنواع المؤلمة للجلوكوما، والتي تعتبر عادة منبهاً للأطباء لفحص أنواع الجلوكوما، والتي قد يكون من الصعب اكتشافها.

وأضافت الدكتورة أمنية: «من المثير للاهتمام أن أنواع الجلوكوما لدى المرضى في الشرق الأوسط أكثر عدوانية من غيرها لدى المرضى في بعض المناطق الأخرى. ويعود ذلك أساساً إلى ارتفاع معدلات الإصابة بمرض السكري. وتعتبر جلوكوما الأوعية الدموية والزرق الكاذب النوعين الأكثر شيوعاً من هذا المرض، وقد يكونان الأكثر شدة. لذا، يساعد هذا الإجراء بشكل كبير في علاج أنواع مختلفة من الجلوكوما».

ويمكن إجراء هذه العملية تحت التخدير الموضعي أو العام، ويتم تخريج المريض في يوم الجراحة (جراحة اليوم الواحد)، كما يمكن لمعظم المرضى استئناف أنشطتهم اليومية الروتينية بصورة فورية إلى حد ما. ويتم ترتيب المتابعة الروتينية بشكل دوري فيما بعد. وقد تم إجراء ثلاث عمليات لزراعة جهاز eyeWatch في مدينة الشيخ شخبوط الطبية.

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