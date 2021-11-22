رئيس جمعية الإمارات للأورام لـ«البيان »: التهابات الكبد المزمنة سبب السرطان

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد البروفيسور حميد الشامسي مدير خدمات الأورام في مدينة برجيل الطبية ورئيس جمعية الإمارات للأورام في حديثه لـ«البيان» أن سرطان الكبد يصيب فئة كبار السن، حيث يبدأ بسبب التهابات مزمنة في الكبد، سواء كانت في التهاب الكبد «B» أو «C» مما يؤدي إلى حدوث التهابات مزمنة في منطقة الكبد، لتؤدي بعد ذلك إلى مرض السرطان، وأضاف: يجب تلافي حدوث هذا الأمر، وذلك من خلال المتابعة المستمرة مع المختصين عن طريق تصوير «السونار»، وذلك كل 6 أشهر للتأكد التام من عدم جود تكتلات على الكبد، وإذا ما تم اكتشاف وجود تكتلات سرطانية على الكبد سيسهل عملية استئصالها، إضافة إلى إدراك أهمية التطعيم ضد التهاب الكبد «B» وهو تطعيم معتمد، بل وضروري لمنع حدوث الالتهابات المزمنة، ومن شأنه أن يقلل من نسبة الإصابة بسرطان الكبد، وأوضح البروفيسور حميد الشامسي أن التدخين يعتبر سبباً رئيسياً للإصابة بسرطان الرئة والكبد.

التزام

وشدد على نقطة مفادها بأن الكثير من كبار السن يمتنعون عن الذهاب للمستشفى لتشخيص مرض السرطان، كما أنهم يمتنعون عن الشكوى لأبنائهم من أي أعراض طبية لأسباب كثيرة، تتمثل في عدم الاعتقاد بأن الأعراض التي لديهم هي أعراض خطيرة، كما أنهم لا يريدون إشغال أبنائهم. وأضاف: وهنا تكمن الضرورة في تشجيعهم على الالتزام بفحص منطقة الكبد كل 6 أشهر، فمن المتوقع زيادة الحالات السرطانية على مستوى العالم بنسبة 20 % في عام 2040، ولذلك فإن زيادة الوعي يعتبر أمراً مهماً لجميع الفئات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز