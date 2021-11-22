«صحة دبي» توقع اتفاقيتي شراكة مع «اتصالات» و«دو» لدعم «نابض»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة الصحة في دبي، عن توقيع اتفاقيتي شراكة استراتيجية مع مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، لتكونا المزود المعتمد لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمشروع الملف الصحي الموحد «نابض».

وجاء توقيع الاتفاقية، على هامش مشاركة الهيئة مؤخراً، بفعاليات معرض جيتكس للتقنية 2021، بحضور عوض صغير الكتبي مدير عام هيئة الصحة بدبي، وعدد من المسؤولين المعنيين بالهيئة، وشركتي «دو» و«اتصالات».

ويستهدف المشروع الذي يعد جزءاً من برنامج تبادل المعلومات الصحية في دبي، ربط كافة الجهات الصحية الخاصة والحكومية في الإمارة، بقاعدة بيانات ومعلومات صحية واحدة، عبر الملف الصحي الإلكتروني الموحد.

وستقوم الشركتان بدعم مشروع «نابض» لتوحيد السجلات الطبية، ومساندة هيئة الصحة بدبي، في إطار جهودها الهادفة لتعزيز نظام الرعاية الصحية الشامل في الإمارة. حيث سيتم تنفيذ المشروع على مراحل تمتد لـ 3 سنوات، وسيكون لكل مريض في دبي، ملف إلكتروني موحد، يمكن الوصول إليه من قبل المتخصصين في الرعاية الصحية في المرافق الطبية الحكومية والخاصة.

وأكد عوض صغير الكتبي مدير عام هيئة الصحة بدبي، على أهمية هذا المشروع، الذي سيعمل على إحداث تأثير إيجابي عبر منظومة خدمات الرعاية الصحية في دبي، من خلال توفير مجموعة من المزايا للمتخصصين في مجال الرعاية الصحية والعناية بالمرضى لعقود قادمة، مشيراً إلى أن المنصة الرقمية تستشرف مستقبل القطاع الطبي، عبر دعم قابلية التشغيل البيني، وتخزين بيانات المرضى، وتمكين كافة الأطباء من الاطلاع على التاريخ الصحي للمريض، بشكل مفصل، سواء كان في مستشفى حكومي أو خاص، ومن ثم وضع الخطط العلاجية المناسبة، وفق المعلومات المتاحة. ومن جانبه، أشاد مسعود محمد شريف محمود رئيس تنفيذي عمليات «اتصالات الإمارات»، بالجهود التي تقوم بها صحة دبي، لإنجاز هذه المنصة المبتكرة، لتبادل المعلومات الصحية.

التزام

قال فهد الحساوي الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»: تلتزم «دو» بمواصلة تقديم الدعم لجميع المبادرات والمشاريع ذات الأهداف المجتمعية ونفخر بقدرتنا على تسخير مواردنا وخبراتنا للمساعدة في الارتقاء بالخدمات التي توفرها مرافق الرعاية الصحية .

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