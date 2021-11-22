«أبوظبي للجودة» يصدر 1237 شهادة مهنية بمكافحة آفات الصحة

المصدر: أبوظبي - وام

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أصدر مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، الجهة المعنية بتطوير وتنفيذ برامج المطابقة في إمارة أبوظبي 1237 شهادة مطابقة خدمات الأفراد العاملين في مجال مكافحة آفات الصحة العامة والتي تشمل في الوقت الراهن ثلاث مهن وهي: مدير مكافحة الآفات العامة ومشرف مكافحة الآفات العامة وفني مكافحة الآفات العامة.

وأوضح المهندس عبدالله حسن المعيني المدير التنفيذي لمختبر الفحص المركزي التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة المدير التنفيذي لقطاع خدمات المطابقة والمواصفات بالإنابة، أن المجلس أصدر 1237 شهادة مطابقة خدمات الأفراد العاملين في مجال مكافحة آفات الصحة العامة منذ إطلاق البرنامج في نهاية عام 2018، إذ تم إعداد البرنامج وفقاً للمعايير المهنية المعتمدة بهذه المهن والتي تم تطويرها من قبل مجموعة عمل بقيادة مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» وبالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة.

وأكد المعيني أن المعايير التي يستند إليها البرنامج تسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة في هذا القطاع من خلال ضمان كفاءة الأفراد العاملين في هذا المجال والتأكد من امتثالهم للمتطلبات الفنية المعتمدة في إمارة أبوظبي، والتي تشمل القدرات المطلوبة للقيام بمهام المهن، والمهارات المتوافقة مع أعلى معايير الجودة والسلامة والمعرفة اللازمة لمسؤوليات المهن.

وأشار المعيني إلى أن البرنامج يهدف إلى تعزيز قدرات وكفاءات الأفراد العاملين في مجال مكافحة الآفات العامة وحماية المجتمع من الممارسات الخطأ والناتجة عن العمالة غير المؤهلة من خلال التأكد من امتلاك الأفراد العاملين بهذه المهن الشروط والمعايير المعتمدة لضمان تقديم خدمات ذات جوده عالية.

خدمات

أكد المهندس محمد محمود المرزوقي مدير إدارة مشاريع مكافحة آفات الصحة العامة لدى مركز أبوظبي لإدارة النفايات تدوير أن هذا البرنامج يأتي لرفع مستوى تقديم الخدمات للجمهور المعني ويسهم في ارتقاء العمل الميداني ما يشكل دعماً كبيراً للقطاعين العام والخاص في تكامل أعمال مكافحة آفات الصحة العامة على مستوى إمارة أبوظبي.

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