الجالية السودانية في الدولة: الإمارات نموذج يحتذى في التسامح

المصدر: (عجمان - أسامة أحمد)

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أكد المشاركون في جلسة حوارية بعنوان «التعايش والسلم المجتمعي» نظمتها الجالية السودانية في الدولة بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وذلك ضمن احتفالات الجالية السودانية بالذكرى الخمسين لقيام الاتحاد نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في غرس مبادئ التعايش والتسامح واحتضان الدولة جميع الجنسيات، وسارت القيادة الرشيدة على درب المؤسسين في تعزيز مسيرة الأمن والسلم المجتمعي ما جعل الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به في التسامح والتعايش من خلال التعامل وإصدار التشريعات والأنظمة التي تحفظ حقوق الجميع .

وأشار أحمد عبدالرحمن القنصل العام السوداني في دبي إلى نجاح الإمارات بجهود القيادة بالاهتمام بالإنسان والتعليم والتخطيط السليم ، مؤكداً أن الإمارات قدمت دروساً للعالم بنجاح تجربة الاتحاد على مدار خمسين عاماً وتحقيق منجزات حضارية في جميع المجالات وفتح البلاد للعقول واستقطاب الكفاءات للإسهام في مسيرة التطوير ما أسهم في استقبال الدولة العديد من الجنسيات للعيش على أرض زايد الخير.

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