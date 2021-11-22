انطلاق فعاليات الأسبوع الرابع من برنامج اختصاصي مكافحة الاتجار بالبشر

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت فعاليات الأسبوع الرابع من برنامج اختصاصي مكافحة الاتجار بالبشر، الدفعة السابعة، والذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع معهد دبي القضائي واللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك بحضور الخبير الدولي مهند فايز الدويكات، مستشار وخبير إقليمي في مكافحة الاتجار بالبشر، والمستشار إيهاب حازم المنباوي، خبير العدالة الجنائية لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بمشاركة 101 منتسب ينتمون إلى دول خليجية وعربية من مختلف الأجهزة الشرطة، والجمعيات الحقوقية ودور الإيواء، ودوائر حكومية ومحلية في الدولة، ومن دول مجلس التعاون الخليجي، عبر نظام الاتصال المرئي، التزاماً بالإجراءات والتدابير الاحترازية لجائحة كوفيد-19.

واستهل الخبير الدولي مهند فايز الدويكات الأسبوع الرابع، بالتطرق إلى تقنية التحقيق والمقابلة في جرائم الاتجار بالبشر، إلى جانب طرح تطبيقات عملية، وتنظيم مجموعات عمل حول أبرز قضايا الاتجار بالبشر، في حين تناول المستشار إيهاب حازم المنباوي، في محوره، جريمة الاتجار بالبشر في المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، والتعرف إلى الضحايا ومؤشرات الاتجار بالبشر، وحماية ودعم الضحية في بروتوكول الاتجار بالبشر.

ويهدف الأسبوع الرابع إلى تمكين المتدربين من التحقيق في قضايا الاتجار بالبشر وفقاً لأفضل الممارسات، ورعاية وحماية ضحايا الاتجار بالبشر وفقاً لأفضل الممارسات أيضاً.

يُذكر أن برنامج اختصاصي مكافحة الاتجار بالبشر، المعتمد من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهيئة المعرفة وتنمية الموارد البشرية بدبي، يعد البرنامج الأول الذي يحمل هذا التخصص على المستوى العربي.

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